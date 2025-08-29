EN VIVO: El Falkor localizó al ROU Uruguay DE-1, un barco hundido en 1995

La expedición Uruguay SUB200 localizó este viernes sobre las 16.00 horas al destructor ROU Uruguay DE-1, hundido intencionalmente en 1995. La misión está liderada por los científicos Alvar Carranza y Leticia Burone .

Durante la jornada se intentará localizar y documentar el naufragio , cuya ubicación exacta sigue siendo desconocida. Para ello, el equipo trabaja a bordo del buque de investigación Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute, que transmite la búsqueda por YouTube.

DOCUMENTALES ¿Te obsesionaste con el fondo del mar por la expedición Uruguay Sub200? Cinco documentales que podrían interesarte

EXPEDICIÓN El "show" de un pulpo a más de 3.000 metros de profundidad: avanza la expedición Uruguay Sub200 en el fondo marino

El arqueólogo submarino Rodrigo Torres dirige las tareas iniciales. Se emplean sonares de mapeo acústico para identificar posibles restos del barco a unos 1.182 metros de profundidad en aguas uruguayas.

image

Una vez detectados puntos de interés, la expedición planea usar el vehículo operado a distancia ROV SuBastian. El objetivo es registrar el estado del naufragio mediante video y fotogrametría, además de recolectar muestras de sedimento y material biológico.

image

Los responsables señalaron que la misión tiene múltiples fines científicos. Desde la arqueología, permitirá estudiar procesos de deterioro y formación de sitios en aguas profundas. En el plano bio-ecológico, se analizará cómo las especies marinas han colonizado la nave desde su hundimiento.

image

El comunicado aclara que “no se recuperarán artefactos ni estructuras de la embarcación durante la misión”. El fin es estrictamente de investigación y documentación.

El DE 1 "ROU Uruguay" fue construido en 1943 en Nueva Jersey bajo el nombre de USS Baron. Con casco de acero y 93 metros de eslora, participó en la Segunda Guerra Mundial antes de ser donado a Uruguay en 1952.

En 1995, el buque fue hundido en un ‘destino de honor’ como parte de prácticas de tiro naval y aéreo. Desde entonces, permanece en el fondo marino uruguayo, en un punto que la expedición busca ahora precisar.