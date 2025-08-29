Dólar
/ Nacional / PARTIDO NACIONAL

Delgado confirmó que el nombre de Daniel Salinas se manejó como su compañero de fórmula, pero se descartó "por razones ajenas"

El nacionalista consideró que es “contrafáctico” saber si el exministro de Salud Pública hubiera logrado revertir el resultado de derrota

29 de agosto 2025 - 20:54hs
Álvaro Delgado tras reunión con el PIT-CNT

Álvaro Delgado tras reunión con el PIT-CNT

Foto: Leonardo Carreño

El excandidato a presidente y actual titular del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se refirió a los dichos de la senadora blanca Graciela Bianchi, quien dijo que Daniel Salinas había confirmado su voluntad de ser compañero de fórmula de Delgado.

En una conferencia de prensa llevada adelante este viernes, y consignada por Telemundo (Canal 12), Delgado confirmó que Salinas fue uno de los nombres que se manejaron pero que quedó descartado por “razones ajenas” a su voluntad.

“En su momento hubo varios nombres que se tuvieron en consideración para una eventual fórmula”, añadió el nacionalista y dijo que “Salinas era uno de ellos”. “Eso generó una serie de situaciones, algunos de esos nombres tenían dificultades adicionales”, consideró.

Delgado dijo que le tiene “respeto, afecto personal y respeto intelectual” al exministro de Salud Pública e integrante de Cabildo Abierto. “Obviamente por razones ajenas a mí se descartó esa opción”, indicó.

Bianchi ha sido una de las críticas de Valeria Ripoll, la compañera de fórmula de Delgado, al apuntar que fue uno de los factores que llevaron a la derrota a la Coalición Republicana.

Sobre esto, el dirigente blanco consideró que “es imposible saber” si el nombre de Salinas hubiera logrado revertir el resultado de 2024. “No estuvo arriba de la mesa como posibilidad porque había razones superlativas que eran ajenas a mí”, insistió.

Daniel Salinas Álvaro Delgado Graciela Bianchi Partido Nacional

