Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
lluvia ligera
Martes:
Mín  11°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / TIPOS DE CAMBIO

Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 1° de setiembre, según el BROU

En el histórico, la compra del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios, mientras que la venta subió respecto al viernes 29 de agosto.

1 de septiembre 2025 - 7:16hs
Dólar en Uruguay

Dólar en Uruguay

Pexels

El dólar abrió este lunes 1° de setiembre con un valor de $ 38,80 la compra y $ 41,30 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios, mientras que la venta subió $ 0,10 respecto al viernes 29 de agosto.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar blue, en tanto, cotiza en la mañana de este lunes a A$ 1.325 la compra y A$ 1.345 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio bajó $A 5 (0,37%).

Más noticias
Dólar hoy
DIVISAS

Dólar hoy: esta es la cotización del viernes 29 de agosto, según el BROU

Dólar hoy
TIPOS DE CAMBIO

Dólar hoy: esta es la cotización del jueves 28 de agosto, según el BROU

Por otra parte, el precio del dólar oficial (BNA) en Argentina superó el precio del dólar paralelo: este lunes cotiza a A$ 1.360 la venta, un 1,12% que la jornada anterior. Se mantiene por debajo en la compra, a A$ 1.320.

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 30,36 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,73 de acuerdo a la herramienta Cuex.

Temas:

Dólar BROU Argentina dólar blue

Seguí leyendo

Las más leídas

Así terminó el ómnibus de Núñez tras el accidente

Pérdida de dominio y "factor humano": los detalles de la pericia del accidente del ómnibus de Núñez en el que murieron cuatro personas

Bielsa salió un rato del fútbol y envió un mensaje a unos niños
SELECCIÓN URUGUAYA

La gran sorpresa de Marcelo Bielsa en la lista de la selección uruguaya para los partidos ante Perú y Chile por Eliminatorias

Darwin Núñez llegó a Uruguay
SELECCIÓN

En su arribo a Uruguay previo a la fecha de Eliminatorias, Darwin Núñez explicó los motivos que lo llevaron a fichar por el Al-Hilal

Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Racing 1-4 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó con una gran ambición y una potencia ofensiva tremenda

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos