Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 1° de setiembre, según el BROU

Dólar en Uruguay Pexels

El dólar abrió este lunes 1° de setiembre con un valor de $ 38,80 la compra y $ 41,30 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En el histórico, la compra del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios, mientras que la venta subió $ 0,10 respecto al viernes 29 de agosto.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos? El dólar blue, en tanto, cotiza en la mañana de este lunes a A$ 1.325 la compra y A$ 1.345 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio bajó $A 5 (0,37%).

Por otra parte, el precio del dólar oficial (BNA) en Argentina superó el precio del dólar paralelo: este lunes cotiza a A$ 1.360 la venta, un 1,12% que la jornada anterior. Se mantiene por debajo en la compra, a A$ 1.320.

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 30,36 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,73 de acuerdo a la herramienta Cuex.