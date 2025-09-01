Dólar
/ Nacional / PODER EJECUTIVO

Inteligencia artificial y cámaras: Presupuesto propone que Vialidad pueda aplicar multas de tránsito en cruces de semáforos y adelantamientos

Los fondos que se recauden serán destinados a la ejecución de obras de infraestructura vial del Ministerio de Transporte

1 de septiembre 2025 - 19:50hs
Radares del MTOP en las rutas nacionales aún no multan
Radares del MTOP en las rutas nacionales aún no multan Inés Guimaraens

El proyecto de ley de Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento propone la autorización para que la Dirección Nacional de Vialidad pueda aplicar multas por infracciones de tránsito.

De acuerdo con lo que establece el artículo 323, las sanciones se aplicarían en caso de que los conductores crucen un semáforo de “forma no autorizada” y cuando hagan “adelantamientos en zonas prohibidas”.

En el mismo artículo se indica que los fondos recaudados serán destinados al financiamiento de la ejecución de obras de infraestructura vial en el marco de los convenios ya firmados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Desde Vialidad explicaron a El Observador que con respecto a las sanciones que se proponen aplicar al pasar semáforos en rojo, se hará a través de cámaras que se instalarán en estos dispositivos.

Por su parte, en los sobrepasos en zonas que no están habilitadas se están buscando mecanismos y ya se ha avanzado en planes pilotos que utilizan la inteligencia artificial como insumo para detectar la infracción.

vialidad Presupuesto Multas de tránsito Ministerio de Transporte Poder Ejecutivo Dirección Nacional de Vialidad

