"Los manejos son oscuros": Dehl y Palma declararon por la denuncia de los clubes contra la AUF

Los dirigentes de Liverpool , José Luis Palma , y de Cerro Largo Fútbol Club, Ernesto Dehl , declararon ante el fiscal Gilberto Rodríguez por la causa de desvío de fondos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El abogado de los presidentes de los clubes, Marcelo Domínguez consideró que tuvieron una reunión “muy cordial y extensa” con el fiscal Rodríguez. “Nos reafirmó que la voluntad que tuvieron los clubes de presentar la denuncia estaban en los ciertos”, añadió en rueda de prensa.

Dehl indicó que “el fiscal entiende” la profundidad de la denuncia y “la urgencia de resolver este tema cuanto antes”. “En los próximos días vamos a tener novedades, y para nosotros es muy importante aclarar las cosas”, sostuvo el presidente de Cerro Largo Fútbol Club.

Domínguez ratificó que se pidió información a la AUF por parte de la Fiscalía, que será relevante para poder resolver el caso. “Los manejos son oscuros, opacos e irregulares está contenido en la denuncia por una consultora nacional bastante importante”, añadió el abogado.

La denuncia fue presentada por 12 clubes, quienes denunciaron penalmente a la AUF por el manejo irregular de la institución. Reclaman que se explique, entre otras cosas, el destino de US$ 25 millones que la asociación recibió de Conmebol en distintas partidas en los últimos años.

Por otra parte, directores del BROU también advirtieron sobre el patrimonio negativo de la AUF y de la conclusión de la comisión fiscal en 2023, que detectó una caída del 93% en los fondos de la asociación, pasando de US$ 9.458.713 a US$ 668.518.