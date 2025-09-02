Cinemateca le pegó al gobierno por su ausencia en el Presupuesto: "no podemos alegar sábanas cortas para dejar de pagar"

La presentación ante el Parlamento el pasado domingo del Presupuesto 2025 sigue generando repercusiones, una vez que se conoció el contenido de cada uno de sus artículos. Entre esas reacciones, este lunes por la noche Cinemateca presentó un comunicado en el que cuestiona al gobierno por su ausencia del proyecto.

Cinemateca reclama que la porción de su presupuesto que proviene del apoyo estatal (un 6.2% del total del presupuesto de la organización , según el comunicado) no ha tenido ajustes desde 2015 , y manifestó su "decepción" por esta situación, señalando que el ajuste significaría "un aumento del 0.06% en la afectación del presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura".

"Las cinematecas nacionales son instituciones públicas. Sin embargo, la Cinemateca Uruguaya es una asociación civil que desde hace 73 años se encarga de conservar el patrimonio, formar espectadores y gestionar la principal sala del cine uruguayo. Cinemateca resuelve el 93.8% de su presupuesto a través de su propia gestión y el restante 6,2% proviene del apoyo que se le otorga en el presupuesto nacional, monto que permanece incambiado desde hace una década. Sin embargo y a pesar de la solicitud de ajuste por IPC realizada por Cinemateca tanto al MEC como al (Ministerio de Economía y Finanzas) MEF, el presupuesto presentado el pasado domingo no contempla corrección alguna para el próximo quinquenio", dice el comunicado de la institución.

"El cuento empieza así: un presidente profesor de historia, un ministro de educación y cultura profesor de historia y un ministro de economía hijo de eminentes historiadores entran al Monumento Histórico Nacional que guarda las imágenes de la Paz de 1904, el entierro de José Batlle y Ordóñez, el hundimiento del Graf Spee...", sigue el texto, refiriendo a Yamandú Orsi, José Carlos Mahía y Gabriel Oddone.

"El cuento por ahora no tiene remate porque la respuesta oficial que hemos recibido es que la única esperanza de que ese apoyo ínfimo con el que cuenta Cinemateca se reajuste es 'tirar de la piola en el Parlamento'", agrega Cinemateca. "Y aquí estamos, rodeados de metáforas textiles, tratando de alargar la sábana corta o tirar de la piola correcta para lograr la pretensión más básica: que un aporte que se mantiene en valores de 2015 se ajuste a los de 2025, porque así se han ajustado los servicios, los salarios, los alquileres y todo lo que los particulares no podemos alegar sábanas cortas para dejar de pagar".

"No es que Cinemateca le pida ayuda al Estado, sino al revés: es Cinemateca la que ayuda al Estado, tomando para sí una función que normalmente es pública", dice el texto, en el que la institución cinematográfica enfatiza que "no está dispuesta a reconocer válido el argumento económico para negársela, considerando lo insignificante que resulta en el presupuesto nacional".

"Es por ello que nos vemos obligados a señalar nuestra decepción ante la respuesta del Poder Ejecutivo ante un pedido de ajuste que, de otorgarse, representaría un aumento del 0.06% en la afectación del presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura, así como expresar nuestra esperanza de que el Poder Legislativo subsane esta situación", concluye el comunicado de Cinemateca, que plantea la potencial amenaza de que su desfinanciamiento puede "obligarla a detener las inversiones que se vienen realizando en el archivo fílmico y las previstas para la digitalización del patrimonio".

"Eso sin mencionar el estupor que provoca esta extravagancia administrativa que, con la excusa de evitar un ridículo aumento del gasto público, castiga a una institución que es Monumento Histórico Nacional y que, si fracasa en su gestión, obligará al Estado a hacerse cargo, logrando así la proeza de pagar diez veces más de lo que hoy se está reclamando", agrega.

Lo que plantea el Presupuesto para instituciones culturales

Más allá de la situación de Cinemateca, el Presupuesto presentado por el gobierno de Yamandú Orsi plantea proyectos para distintas instituciones y ámbitos culturales, tanto públicos como privados.

El artículo 367 establece una partida anual de $5.000.000 con "destino a solventar gastos de funcionamiento" de la Biblioteca Nacional, tres meses después de que sus autoridades señalaran una crisis instituciones que amenazó con cerrar temporalmente sus puertas al público.

El artículo 368, en tanto, proyecta otra partida anual del mismo monto —$5.000.000— para financiar inversiones referidas a la "recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional".

El Presupuesto incluye también artículos para la creación de un nuevo Fondo Regional de Cultura, además de proponer impulsos para el teatro independiente y la danza.