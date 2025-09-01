Dólar
/ Nacional / CLIMA

Setiembre en Uruguay: más lluvias, calor extremo en la región y riesgo de temporales, según Metsul

En Uruguay se espera que el mes transcurra con días agradables y cálidos intercalados con irrupciones de aire frío tardías, generalmente previas a lluvias y temporales

1 de septiembre 2025 - 7:52hs
setembro2-1536x791.jpg

El inicio de la primavera meteorológica llega con señales de un mes agitado en la región. El observatorio brasileño Metsul advirtió que setiembre traerá “fenómenos extremos” en el Cono Sur, con lluvias muy abundantes en el sur de Brasil que podrían extenderse hacia Uruguay, además de un escenario favorable para tormentas severas y ciclones extratropicales frente a la costa uruguaya.

Más lluvias y tormentas para el sur

Metsul señaló que Rio Grande do Sul enfrentará precipitaciones muy por encima de lo normal, con acumulados que en la primera quincena ya podrían superar el promedio mensual histórico. Ese exceso hídrico en el sur de Brasil, sumado a la transición del invierno a la primavera, suele tener repercusiones directas en Uruguay, con un aumento en la frecuencia de lluvias y tormentas.

El análisis advierte que setiembre es, de manera habitual, el inicio del período más crítico del año para tormentas severas en el sur de Brasil y Uruguay, debido al choque de masas de aire frío y cálido. Esto eleva el riesgo de vendavales, granizo y precipitaciones intensas.

Calor en el norte y centro de la región

En contraste, el centro y norte de Brasil enfrentarán un calor extremo, con temperaturas de hasta 42 ºC o 43 ºC, algo que favorece incendios forestales en el Cerrado. Si bien esas condiciones no se replican con esa magnitud en Uruguay, Metsul subraya que setiembre suele traer episodios de calor intenso incluso en el sur, generalmente previos a lluvias y temporales.

En Uruguay, se espera que el mes transcurra con días agradables y cálidos intercalados con irrupciones de aire frío tardías, que todavía pueden provocar heladas en zonas del interior, aunque menos frecuentes que en el invierno astronómico que finaliza el 22 de setiembre.

Ciclones frente a la costa uruguaya

Uno de los puntos más relevantes del informe de Metsul es la advertencia sobre la mayor propensión a la formación de ciclones extratropicales en el Atlántico Sur durante setiembre. Estos sistemas suelen desarrollarse frente a las costas de Argentina y Uruguay y pueden generar vientos intensos y condiciones meteorológicas adversas.

Metsul prevé que este mes algunos de esos ciclones se ubiquen frente al litoral uruguayo, lo que incrementa el riesgo de episodios de viento fuerte, lluvias y temporales costeros.

"Setiembre es un mes con mayor propensión a la formación de ciclones extratropicales en el Atlántico Sur, en las latitudes medias del continente, especialmente frente a las costas de Argentina y Uruguay, y en ocasiones frente a las costas del sur de Brasil, a medida que el encuentro de masas de aire cálido y frío se hace más frecuente en la región", sostuvo el observatorio.

En tal sentido, agrega que "se esperan algunos ciclones frente a las costas de Uruguay y Argentina, lo que puede provocar episodios de viento y condiciones meteorológicas".

