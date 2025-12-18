Turistas ya pueden abonar en su moneda de origen en Uruguay: ¿cómo es posible?

Getnet , la fintech líder en soluciones de pago de América Latina y la Península Ibérica, estrenó en Uruguay su propio Conversor de Moneda o DCC (Dynamic Currency Conversion). Esta herramienta, probada en varias geografías, tiene como objetivo facilitar los pagos de clientes extranjeros, permitiéndoles abonar directamente en su moneda de origen en los comercios que cuenten con el servicio.

Con este lanzamiento, la compañía se convierte en la primera y única del país en ofrecer conversión dinámica de moneda para turistas. El DCC comenzó a funcionar previo al inicio de la temporada de verano, representando una oportunidad para Uruguay en un contexto de crecimiento del turismo internacional y de mayor integración con los mercados locales.

Durante los tres primeros meses del 2025, el Ministerio de Turismo reportó el ingreso de 1.368.083 visitantes extranjeros, quienes gastaron alrededor de US$ 891 millones. Entre ellos se destacaron los argentinos (974.742) y los brasileños (111.988), con un gasto aproximado de US$ 693 millones.

También se registró un incremento en la llegada de turistas europeos , con 61.631 visitantes, y estadounidenses, con 37.064 ingresos. Además, arribaron 27.418 chilenos, 21.412 paraguayos y 47.497 personas de otras nacionalidades del continente americano.

El servicio DCC es un aliado para los turistas, ya que mejora su experiencia de compra en el país, brindando claridad, transparencia y comodidad. La herramienta les brinda un mayor control de los gastos, ya que permite conocer el tipo de cambio al momento del pago y evitar recargos adicionales.

El sistema admite más de 100 tipos de monedas, mientras que los comercios reciben el monto total en pesos uruguayos, sin costos adicionales. La operación se realiza al momento del pago con tarjetas internacionales Visa y Mastercard, en dispositivos SmartPOS.

Otro aspecto relevante es que el valor convertido se visualiza en el momento, evitando sorpresas por variaciones cambiarias. Asimismo, al optar por pagar en su moneda de origen, el visitante queda exento de impuestos sobre operaciones financieras, lo que hace la compra aún más conveniente.

“Estamos muy contentos de traer a Uruguay un servicio que aportará más beneficios a los comerciantes y a sus negocios. En una época en la que todo está cada vez más globalizado, es fundamental contar con herramientas que faciliten la venta”, señaló Martín Rebella, gerente de Producto y Desarrollo de Getnet Uruguay.

La seguridad y la transparencia son pilares fundamentales del funcionamiento del DCC. Por eso, el sistema permite que cada cliente elija en qué moneda desea abonar, siga el proceso paso a paso en el POS y reciba luego un ticket con el detalle completo de la transacción.

Gracias a esta innovación, Getnet consolida su liderazgo entre las fintech de soluciones de pago del país, especialmente dentro del ecosistema turístico global.