Dos agtechs de Uruguay entre 20 ganadoras de un concurso y participarán en la Semana de la Agricultura Digital

La Semana de la Agricultura Digital , impulsada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) , se ha consolidado como un espacio de referencia para fortalecer el ecosistema de las agtechs de las Américas y tendrá una nueva edición este año, en Costa Rica.

El evento reúne a una diversidad de actores —startups, investigadores, productores, empresas, organismos de cooperación y gobiernos, incubadoras, aceleradores y fondos de inversión— para compartir experiencias, innovaciones y alianzas que potencien la transformación digital del agro.

En su edición 2025, que se realizará del 22 al 25 de septiembre en la sede central del IICA en San José de Costa Rica , y que se transmitirá en español, inglés y portugués a través de los canales de YouTube del instituto, se contará con la participación presencial de 20 agtechs ganadoras del concurso anual, quienes asistirán con todos los gastos cubiertos.

También participarán al menos 10 agtechs más que fueron parte de ediciones anteriores.

Doce de estas startups fueron seleccionadas por un jurado integrado por aliados estratégicos del IICA: Oliver Gonzalez y Paula Aponte (Infoagro Global y Curuba tech, ganadoras en 2024), los asesores del Programa de Digitalización Laurens Klerkx y Mariana Vasconcelos, y representantes de Bayer, CAF, BID, CEPAL, AWS, Universidad de Córdoba, PROCISUR, The Yield Lab, Endeavor, Danta Fund, SP Ventures, Pomona e Incofin.

Las ocho restantes fueron elegidas por países que realizaron su propio Día de la Agricultura Digital, el cual constituye una etapa preparatoria para la Semana.

Las soluciones ganadoras provienen de 14 países y corresponden a seis verticales alineadas con las temáticas centrales de esta edición: digitalización de registros de datos de campo, digitalización de la asistencia técnica y extensión, digitalización del comercio y mercados, trazabilidad y fiscalización, digitalización de servicios financieros y digitalización de servicios climáticos.

Agtechs seleccionadas por el jurado

LiteFarm (Canadá), Tecde.ai (Colombia), FINCATECH (Nicaragua), GAPY (México), Tracestory (Argentina), Instacrops (Chile), Agrojusto (Argentina), Autolink (Uruguay), Ceiba Soluciones (Costa Rica), Agrotrace (Brasil), Crédito Digital INTERACTUAR (Colombia) y Suyana (Bolivia).

Agtechs seleccionadas por los países

Lyn Bee's (Granada), Ceres Agriculture (Dominica), Imix Latam (Colombia), Autoplants S.A.S (Argentina), Okaratech (Uruguay), Croppie x Producers Direct (Perú), Pecuar.io (Guatemala) e iCrop (Brasil).

Las startups ganadoras estarán realizando presentaciones sobre las soluciones que ofrecen y sus experiencias resultantes de promover la digitalización de diferentes procesos.

Estas presentaciones se sumarán a otras de iniciativas de digitalización provenientes del sector público y a presentaciones magistrales de destacados referentes internacionales en las temáticas priorizadas para la agenda 2025.