La Tribuna del Agro: la garrapata y un... ¡enhorabuena!

La Tribuna del Agro con foco en un tema sensible para la ganadería: la garrapata.

La Tribuna del Agro en El Observador : "Apoyo decidido a la correcta decisión del MGAP de atacar sin vueltas a la garrapata, en lo que no coincido es en esa forma de pensar que considera imposible atacar todas las plagas a la vez, no lo entiendo y no lo comparto", expresó Luis Romero Álvarez al presentar su nueva columna, que trasladamos a continuación.

Por Luis Romero Álvarez ( fms.com.uy ), especial para El Observador

En las épocas de mi abuelo Gonzalo Álvarez y su campo cerca de Tambores la garrapata era un problema del norte del Río Negro. Y lo que llamaban garrapata infecciosa se daba en apenas dos o tres puntos del país. Pasó el tiempo y, como dice la filosofía oriental, se dio que “en nuestras fortalezas están nuestras debilidades".

Logramos ganar la batalla contra la fiebre aftosa y perdimos contra todo lo demás.

La sanidad nacional es un bien público, como las carreteras, lo usamos todos pero nadie puede construirlo solo.

Un típico asunto donde el Estado debe intervenir y debe hacerlo bien, no hay otra.

Pero algo falló en las últimas décadas... la sanidad nacional se cayó como un piano, en particular la garrapata se volvió una plaga presente en todos los departamentos.

Se han citado muchas causas: que ha sido por culpa de las pantallas que desparraman ganados para todas partes cuando antes las viejas ferias ganaderas operaban más bien localmente; que es culpa de los veterinarios que se desentendieron del problema; que en realidad los culpables son los productores que no aplicaron debidamente los protocolos sanitarios; etcétera, etcétera, etcétera.

En realidad, el responsable fue, es y será el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de la sanidad nacional porque allí está la fuerza del imperio de la ley para obligar a hacer lo que hay que hacer.

Las excusas no valen, porque es como si el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) no quisiera hacer o arreglar las carreteras porque los camiones las rompen.

La decisión del MGAP

Por fin el MGAP ha adoptado esta línea de acción, ¡enhorabuena!

Ha debido diseñar un plan de trabajo que obviamente integra variadas partes; debe explicarlo y promocionarlo; debe hacerlo cumplir a rajatabla; debe evaluar resultados regularmente y hacer los ajustes y correcciones necesarios para conseguir los objetivos.

Todo con transparencia y gran compromiso.

En el marco de esa gran campaña es obvio que se precisa revisar aspectos veterinarios, como efectividad de productos en venta en plaza, es inadmisible que se comercialicen en plaza productos que muestran resistencia o inefectividad total o parcial contra la plaga que dicen combatir y eso sucede hoy: de nuevo, responsabilidad total del MGAP.

Así que apoyo decidido a la correcta decisión del MGAP de atacar sin vueltas a la garrapata, bien hecho.

Veremos los resultados, que al fin son lo que importa.

Combatir todas las plagas sin titubear

En lo que no coincido es en esa forma de pensar que considera imposible atacar todas las plagas a la vez, no lo entiendo y no lo comparto.

En el gobierno anterior se planteó combatir la bichera, pero no la garrapata, mala decisión, no ganamos ni contra la bichera ni contra la garrapata.

No es así, hay que combatir todas las plagas a la vez, sin titubear.

Es razonable adjudicar prioridades según el impacto económico de cada plaga, asignando los recursos siguiendo el orden de prioridades, pero es absurdo atacar solo a una plaga por vez porque eso implica dejar el campo libre para la multiplicación de otras plagas, con lo cual al fin siempre se corre de atrás en materia de sanidad.

Espero que en esta Ley de Presupuesto el MGAP haya sabido plantear bien las necesidades de recursos para cumplir sus cometidos, que son claves para el Uruguay, pero lo primero es lo primero y eso es tener la decisión de hacerse cargo de mejorar la sanidad nacional.