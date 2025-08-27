Dólar
Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral de ASSE para sanitarios en Montevideo: cuándo arrancan las inscripciones

Uno de los requisitos excluyentes del llamado laboral es contar con Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria o su equivalente de la UTU

27 de agosto 2025 - 10:08hs
Fachada del hospital pediátrico Pereira Rossell
Fachada del hospital pediátrico Pereira Rossell Camilo dos Santos

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) lanzó este lunes un llamado laboral para conformar un registro de aspirantes a sanitarios en el Centro Hospitalario Pereira Rossell. La convocatoria, que busca cubrir vacantes de forma provisorias por 18 meses, está sujeta a evaluación para una posible incorporación posterior en cargos presupuestados.

Requisitos y proceso de inscripción

Los postulantes deberán cumplir con una serie de requisitos excluyentes, entre los que se incluyen la constancia de postulación en el portal Uruguay Concursa, cédula de identidad y credencial cívica vigentes, además de tener aprobado el Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria o su equivalente de la UTU. También será indispensable presentar el diploma de sanitario/a.

La inscripción estará abierta desde el 1° hasta el 15 de setiembre, y podrá realizarse a través del portal Uruguay Concursa. Los interesados pueden enviar la documentación en formato PDF al correo electrónico [email protected] o entregarla de manera presencial en la Oficina de Recursos Humanos del Centro Pereira Rossell.

