Llamado laboral de ASSE para sanitarios en Montevideo: cuándo arrancan las inscripciones

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) lanzó este lunes un llamado laboral para conformar un registro de aspirantes a sanitarios en el Centro Hospitalario Pereira Rossell . La convocatoria, que busca cubrir vacantes de forma provisorias por 18 meses , está sujeta a evaluación para una posible incorporación posterior en cargos presupuestados .

Los postulantes deberán cumplir con una serie de requisitos excluyentes , entre los que se incluyen la constancia de postulación en el portal Uruguay Concursa, cédula de identidad y credencial cívica vigentes, además de tener aprobado el Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria o su equivalente de la UTU . También será indispensable presentar el diploma de sanitario/a.

La inscripción estará abierta desde el 1° hasta el 15 de setiembre , y podrá realizarse a través del portal Uruguay Concursa . Los interesados pueden enviar la documentación en formato PDF al correo electrónico [email protected] o entregarla de manera presencial en la Oficina de Recursos Humanos del Centro Pereira Rossell.

Las funciones del cargo incluyen el mantenimiento y reparación de la red sanitaria, depósitos de agua potable y desagües , además de la limpieza y desinfección programada de los tanques de agua . Asimismo, el personal deberá asistir en la reparación de griferías e instalaciones, cumplir con las normas de bioseguridad vigentes y colaborar en los procesos de mejora continua dentro del hospital.

Criterios de evaluación

El proceso de selección se basará en una evaluación de méritos y antecedentes, con una valoración específica de la escolaridad, la capacitación complementaria, la antigüedad en la función y el desempeño acreditado. El tribunal de selección estará integrado por representantes de ASSE, del Centro Pereira Rossell y de los propios funcionarios, y los postulantes podrán designar un observador para las reuniones del tribunal.

Los postulantes que cumplan con los requisitos y queden inscriptos integrarán un registro de aspirantes con una vigencia de tres años. En cuanto surjan vacantes en el hospital, se procederá a la contratación de los postulantes registrados, conforme a los criterios establecidos en el proceso de selección.