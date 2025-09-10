Locura por Marcelo Bielsa: el DT fue abordado por hinchas de Chile que le hicieron regalos y le agradecieron, ante la atenta mirada de un jugador de la selección uruguaya; mirá el video

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , fue abordado por hinchas chilenos al dejar el Estadio Nacional de Santiago este martes tras el empate 0-0 por el último partido de las Eliminatorias entre ambos combinados.

Al dejar el estadio, hinchas de la roja se acercaron a la camioneta en la que iba a ser trasladado el DT junto a asistentes y el jugador Joaquín Piquerez.

Locura por Marcelo Bielsa en Chile y la mirada de Piquerez

Bielsa estuvo un momento junto a los hinchas que le pidieron fotos, lo saludaron, le agradecieron y también le dieron bendiciones.

Además, uno de ellos le regaló una réplica en miniatura del Estadio Nacional de Santiago. “Muchas gracias”, le dijo Bielsa.

Todo, mientras se escuchaba como le cantaban.

El DT se tomó su tiempo junto a los hinchas, mientras desde dentro de la camioneta sus compañeros y jugadores miraban las muestras de cariño de los chilenos.

Los reconocimientos de los chilenos a Marcelo Bielsa

Bielsa terminó el partido con muchas reacciones con gritos a sus dirigidos y con algunos reclamos al cuarto árbitro, incluso en un momento caminó por dentro de la cancha.

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago

Pero en una parte del juego, “el Loco” sonrió y saludó a los hinchas chilenos que le reconocieron su aporte a la roja, selección a la que llevó a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

En la conferencia el DT tuvo palabras de agradecimiento para Chile.

Aficionados de Chile asisten a un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el Estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago

"Aquella época fue maravillosa, a nivel personal, a nivel laboral, del contacto con el pueblo chileno. En ese sentido soy muy agradecido", aseguró Bielsa.

El actual entrenador de la Celeste retornó a suelo chileno luego de 14 años y fue recibido con cánticos de "Bielsa querido, Bielsa querido, los chilenos jamás te olvidarán".

Para Bielsa el partido ante la selección chilena representó su regreso a Santiago, luego de 14 años del final de su ciclo como técnico de La Roja entre 2007 y 2011.

“Los recuerdos que yo tengo son hermosos”, manifestó.

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago

Consultado ante la situación actual de La Roja, que finalizó última en la eliminatoria, el técnico argentino se mostró optimista sobre el futuro. “Hay muchos jugadores que tienen una posibilidad de crecimiento y desarrollo que todavía no han conseguido. Vería con optimismo el crecimiento y desarrollo del fútbol chileno en los próximos cuatro años, hay 10 o 12 jugadores jóvenes que pueden ser importantes”, cerró.