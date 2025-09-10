Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

El "sueño" cumplido de uno de los asistentes del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya y su foto con Facundo Pellistri años atrás

“’Quién puede saber qué es imposible’, dejó una prueba de que es real”, señaló el asistente técnico, que compartió su foto junto a Facundo Pellistri

10 de septiembre 2025 - 9:55hs
Gonzalo Rodríguez y Facundo Pellistri

Gonzalo Rodríguez y Facundo Pellistri

Gonzalo Rodríguez, uno de los asistentes en el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, manifestó su emoción por cumplir el “sueño” de la clasificación al Mundial 2026 con el combinado celeste.

El entrenador se manifestó en sus redes sociales, donde compartió una foto junto a Facundo Pellistri de varios años atrás, cuando aún no trabajaba en el fútbol.

Gonzalo Rodríguez y Facundo Pellistri
Gonzalo Rodríguez y Facundo Pellistri

Gonzalo Rodríguez y Facundo Pellistri

“Mundialistas @fifaworldcup 2026. Soñado y manifestado durante toda mi infancia, el Centenario, Eliminatorias y clasificar a un Mundial. La vida me dio la posibilidad de poder vivirlo, mejor aún a lo que lo soñé siempre”, señaló Rodríguez.

la imagen de bielsa enojado, el gusto amargo del final, la incapacidad de la seleccion uruguaya para ganarle a chile y perder la ocasion de ser segundo en eliminatorias
ELIMINATORIAS

La imagen de Bielsa enojado, el gusto amargo del final, la incapacidad de la selección uruguaya para ganarle a Chile y perder la ocasión de ser segundo en Eliminatorias

Locura por Marcelo Bielsa en Chile
ELIMINATORIAS

Locura por Marcelo Bielsa: el DT fue abordado por hinchas de Chile que le hicieron regalos y le agradecieron, ante la atenta mirada de un jugador de la selección uruguaya; mirá el video

Gonzalo Rodríguez (d), asistente en el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa
Gonzalo Rodríguez (d), asistente en el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa

Gonzalo Rodríguez (d), asistente en el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa

“Un nuevo sueño ya está en la ventana vivir un Mundial con mi país”, señaló el entrenador, quien comenzó su carrera en la celeste en las selecciones uruguayas de fútbol femenino, luego estuvo en la sub 20 de Marcelo Broli, hasta llegar al staff de Bielsa en estas Eliminatorias.

Gonzalo Rodríguez (i), asistente en el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa
Gonzalo Rodríguez (i), asistente en el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa

Gonzalo Rodríguez (i), asistente en el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa

“La celeste del Alma”, agregó.

Además, compartió la foto junto a Pellistri con la frase: “’Quién puede saber qué es imposible’, dejó una prueba de que es real”.

Gonzalo Rodríguez y Facundo Pellistri
Gonzalo Rodríguez y Facundo Pellistri

Gonzalo Rodríguez y Facundo Pellistri

“Gracias a cada uno de los que de una manera u otra abrieron una puerta, compartieron algo para que esto hoy sea real”, agregó Rodríguez.

Temas:

Marcelo Bielsa selección uruguaya Facundo Pellistri

Seguí leyendo

Las más leídas

Uruguay
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Rodrigo Bentancur de Uruguay ante Chile por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje

Bolivia 1-0 Brasil: histórico triunfo de La Verde para meterse en el repechaje para el Mundial 2026
ELIMINATORIAS

Bolivia 1-0 Brasil: histórico triunfo de La Verde para meterse en el repechaje para el Mundial 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos