El "sueño" cumplido de uno de los asistentes del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya y su foto con Facundo Pellistri años atrás

Gonzalo Rodríguez, uno de los asistentes en el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya , manifestó su emoción por cumplir el “sueño” de la clasificación al Mundial 2026 con el combinado celeste.

El entrenador se manifestó en sus redes sociales, donde compartió una foto junto a Facundo Pellistri de varios años atrás, cuando aún no trabajaba en el fútbol.

“Mundialistas @fifaworldcup 2026. Soñado y manifestado durante toda mi infancia, el Centenario, Eliminatorias y clasificar a un Mundial. La vida me dio la posibilidad de poder vivirlo, mejor aún a lo que lo soñé siempre”, señaló Rodríguez.

“Un nuevo sueño ya está en la ventana vivir un Mundial con mi país”, señaló el entrenador, quien comenzó su carrera en la celeste en las selecciones uruguayas de fútbol femenino, luego estuvo en la sub 20 de Marcelo Broli, hasta llegar al staff de Bielsa en estas Eliminatorias.

“La celeste del Alma”, agregó.

Además, compartió la foto junto a Pellistri con la frase: “’Quién puede saber qué es imposible’, dejó una prueba de que es real”.

“Gracias a cada uno de los que de una manera u otra abrieron una puerta, compartieron algo para que esto hoy sea real”, agregó Rodríguez.