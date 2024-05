La emotiva explicación de Matías Vecino a su renuncia a la selección de Uruguay

Y prosiguió: "Cuando lo logré, me esforcé y trabajé aún más para seguir siendo parte. Dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y partido que me tocó jugar. ¡Me siento sumamente feliz y orgulloso de haber jugado 70 partidos con la camiseta más hermosa de todas! Desde el debut contra Brasil en 2016, hasta el último con País Vasco, fueron 8 años de un viaje increíble".

Los objetivos y las gracias de Matías Vecino

"Realicé muchos de los objetivos y sueños que tenía, pero lo más importante es que me llevo un montón de amigos y recuerdos que quedarán grabados para siempre en mi corazón. Obviamente no fue una decisión fácil, ni que tomé de un día para otro. Pero, honestamente, siento que he cumplido un ciclo y que di todo lo que tenía para darle a la Selección", subrayó.

Y terminó escribiendo: "Agradezco a la Asociación y todas las personas que forman parte por el trato recibido en todos estos años. De ahora en adelante, estaré alentando como un hincha más y deseándole siempre lo mejor a Uruguay.

¡Vamo arriba La Celeste!

Aquí se puede ver el posteo de Matías Vecino: