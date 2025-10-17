Dólar
Facundo Pellistri tiene nuevo entrenador en Panathinaikos, uno de los técnicos españoles más exitosos de la historia

Con un contrato de 3,6 millones de euros por temporada, se convertiría en el entrenador mejor pagado de la historia del fútbol griego

17 de octubre 2025 - 8:20hs
Facundo Pellistri con Panathinaikos de Grecia, es marcado por seis rivales de Sampsunspor de Turquía en la clasificación a la Europa League

Facundo Pellistri con Panathinaikos de Grecia, es marcado por seis rivales de Sampsunspor de Turquía en la clasificación a la Europa League

El español Rafa Benítez ha llegado a un acuerdo con el Panathinaikos griego, equipo del uruguayo Facundo Pellistri, para ser el próximo entrenador del club ateniense, informa este viernes la prensa deportiva griega.

El técnico español que ha entrenado equipos como Real Madrid, Liverpool, Nápoli o Inter de Milán ha aceptado la oferta del propietario del Panathinaikos, el empresario Yannis Alafouzos, y será el próximo entrenador del club griego, según el portal filathlos.gr.

0003218760.webp
Rafa Benítez, DT de Real Madrid, en el partido contra Cádiz
Rafa Benítez, DT de Real Madrid, en el partido contra Cádiz

El entrenador mejor pagado de la historia del fútbol griego

Las negociaciones concluyeron a última hora de ayer, jueves, y se espera que el técnico español firme un contrato por dos años y medio por 3,6 millones de euros por temporada, lo que lo convertiría en el entrenador mejor pagado de la historia del fútbol griego, según la misma fuente.

De hecho, Benítez llegó a Atenas en un vuelo privado para las negociaciones con el club durante la noche del miércoles al jueves, según el portal Sport24.

El acuerdo, según la prensa griega, incluye también a su personal técnico, que recibiría aproximadamente un salario conjunto de 600.000 euros anuales.

Si finalmente se sella el acuerdo, el técnico español se enfrentaría al reto de levantar al Panathinaikos, que durante esta temporada registra pobres resultados tanto en la Superliga griega como en la Liga Europa.

Fernando Torres y Rafa Benitez en Liverpool
Fernando Torres y Rafa Benitez en Liverpool
Fernando Torres y Rafa Benitez en Liverpool

El club ateniense, uno de los equipos históricos de Grecia, se encuentra actualmente en el séptimo puesto en la liga, tras lograr en los primeros cinco partidos tan solo dos victorias.

Tras los primeros dos partidos de la liga, en los que el club registró un empate y una derrota, el entonces técnico del Panathinaikos, el portugués Rui Vitória, fue despedido tan solo once meses después de sustituir al anterior entrenador, el uruguayo Diego Alonso.

Aunque en la liga Europa los "verdes" ganaron como visitantes al Young Boys suizo (1-4), en el próximo duelo con el Go Ahead Eagles neerlandés cayeron en casa (1-2).

Benítez es uno de los técnicos españoles más exitosos de la historia.

Ha ganado una Liga de Campeones con el Liverpool inglés en 2005, una Copa de la UEFA con el Valencia en 2004 y una Liga Europa como entrenador del Chelsea inglés en 2013.

Panathinaikos es uno de los equipos más históricos de Grecia y tiene en su palmarés 20 títulos de liga (el último el de la temporada 2009-2010) y 20 Copas de Grecia (la última la temporada 2023-2024).

