Socialistas señalan la incidencia de comunistas y radicales entre las "operaciones" al Mides de Civila

Dirigentes del Partido Socialista señalan a comunistas y a radicales de izquierda por su actitud ante la gestión del Ministerio de Desarrollo Social ( Mides ), en especial por su incidencia en sindicatos que hoy están en conflicto con la administración.

El Comité Ejecutivo de los socialistas discutió el lunes pasado la situación política del ministro Gonzalo Civila , en las vísperas de que encabezara una conferencia de prensa junto al presidente Yamandú Orsi para anunciar la nueva estrategia para personas en situación de calle, y las dificultades con el “fuego amigo” y en el relacionamiento con los sindicatos fue motivo de varias intervenciones, según pudo reconstruir El Observador.

El tema también ha sido motivo de debate en distintos niveles de la orgánica –con señalamientos más explícitos en las conversaciones más informales–, al tiempo que el relato de un choque entre “latas” y “bolches” se maneja en distintos ámbitos del Frente Amplio , incluido entre dirigentes del Secretariado Ejecutivo. La cúpula de la Huella de Seregni había tratado al mediodía de ese lunes la polémica interna en torno al Mides, luego de que ese fin de semana el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , declarara en entrevista con El País que existen “operaciones políticas” dentro de la izquierda contra el ministro Civila.

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Ese lunes por la mañana, el secretario general del Partido Socialista, Pablo Oribe, había contestado al respecto en Canal 5: “Que las hay, las hay. Existen. Las vamos a tratar de la forma en que creemos que hay que tratarlas, que es elevando la discusión, elevando el debate”. Durante el Ejecutivo que hubo esa noche en la Casa del Pueblo socialista, los dirigentes pasaron raya al panorama y acordaron cerrar filas y salir a militar la estrategia que se anunciaría al mediodía siguiente.

A nivel institucional, la secretaria de Relaciones Nacionales del PS, Daniela Brandon, remarcó el buen relacionamiento que mantiene con su par del Partido Comunista, la exdiputada Ana Olivera. De hecho, los sectores quedaron en iniciar relaciones bilaterales y en concretar un encuentro entre los dos secretarios generales, el senador Óscar Andrade y Oribe, algo que hasta ahora no ha tenido lugar desde que ambos asumieron sus respectivas responsabilidades, según pudo reconstruir El Observador.

Por otro lado, la información oficial que manejan los socialistas de parte de los comunistas es que el subsecretario del Mides, Federico Graña, se mantiene “fiel” a la gestión, al tiempo que el ministro Civila ha enfatizado en la interna que coordina con fluidez con su número dos.

Días más tarde, Graña –un importante dirigente comunista– aseguró en Canal 5 que “no hay” operaciones políticas contra el ministro socialista. “Puede haber opiniones, algunas que capaz que no comparto, pero todos estamos expuestos a críticas que son constructivas y otros que no”.

_LCM6408.webp Archivo, evento en la Casa del Pueblo del Partido Socialista Leonardo Carreño

Oribe, el secretario general socialista, ha bromeado en distintas entrevistas –sin señalar a nadie en particular– que “las operaciones son como las brujas”, que no las ve, “pero que las hay, las hay”.

No obstante, distintas intervenciones durante el Ejecutivo del lunes y en otras reuniones internas de los socialistas apuntaron contra camaradas que, a su entender, están ensañados con la gestión de Civila.

Por un lado, citan publicaciones en redes como las de Omar Cazarré y Leandro Sanguinetti, ambos militantes desde la Juventud Comunista (UJC). “(El atraso en los sueldos) es toda del ministro, no hay vuelta”, cuestionó por ejemplo Cazarré en un tuit que tuvo lugar tras la conferencia de prensa del lunes y que circuló entre socialistas. “Obvio que el problema es estructural y requiere una política general que implica plata, pero que no parece haber rumbo claro en el ministerio rompe los ojos. Más allá de lo general, era previsible que no iba a estar a la altura”.

Otros, como algunas departamentales, cuestionaron lo que entienden como un escaso “involucramiento” de los comunistas en las políticas de calle durante este gobierno y la participación de dirigentes del partido a nivel de PIT-CNT en pleno conflicto sindical a nivel del Mides, a la vez que explicitaron el vínculo del senador suplente Rafael Michelini con la 1001, quien semanas antes había hecho público su malestar por el desborde de la situación. Algunas intervenciones apuntaron contra el dirigente del Nuevo Espacio por intentar “maniobras” para ponerse al frente de los “desencantados”.

Conflicto sindical

Un capítulo importante de las críticas de socialistas a los camaradas –y también a la Unidad Popular– estuvo en la incidencia que a su entender tienen sus dirigentes en el sindicato de tercerizados (Sutiga). En conversaciones informales, observan el protagonismo de cuadros del partido en la dirección del gremio –con el que establecieron un ámbito de reuniones bipartitas– como el secretario de Organización, Juan Varoli, la presidenta Anabela Espino y militantes a nivel de los núcleos de base.

Una de las informaciones manejadas en distintas reuniones del Ejecutivo socialista es que las dificultades en el relacionamiento con el Sutiga en ocasiones tienen lugar cuando los núcleos de base no actúan alineados al buen diálogo que la dirección del sindicato mantiene con el Mides.

La dificultad a nivel sindical fue uno de los temas abordados durante el Ejecutivo del lunes, lo que conllevó intervenciones del secretario general de la Federación Ancap, Manuel Colina, y del secretario de Sindicales del PS, Juan Silveira.

Este último negó a El Observador que hayan habido señalamientos explícitos a figuras del Partido Comunista y expuso que su posición es crítica con las informaciones que dan a entender que el Mides es responsable de las deudas de salarios –un reclamo “válido” y “justo”–, ya que los pagos se trancan por razones administrativas a nivel de las organizaciones de la sociedad civil. El dirigente ponderó a su vez que el Mides esté trabajando en tener “la estructura que nunca tuvo”.

Esta visión fue validada días más tarde por el director de Protección Social, Daniel Gerhard (PVP), quien sostuvo en Aire Rico que la dificultad “no tiene que ver con la liquidez del Mides”, lo que los “desespera” aún más, sino que hay otras “dinámicas” más “burocráticas” que están impidiendo el pago en fecha. El propio sindicato ha arremetido contra las “omisiones” de las organizaciones y le ha exigido al Mides que sea firme en el control, en especial con las que “vienen del gobierno anterior”.

El Sutiga reclama la “presupuestación” del sector y anunció este fin de semana un paro de 24 horas para el próximo viernes por los atrasos en el pago de salario a más de mil trabajadores de unas cinco ONG, según declaró a Montevideo Portal el dirigente Diego Andrada.

En una entrevista con El Popular a fines de febrero, la presidenta del Sutiga contó que “desde el Mides no se comprendía por qué” como gremio “mantienían la movilización si la mayoría había cobrado sus salarios”, a lo que ella respondía que “como movimiento sindical” deben “seguir solidarizándose y apoyando” hasta que “no cobre el último trabajador”.