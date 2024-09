Peñarol vs Flamengo, ¿cómo será la semana aurinegra? Diego Aguirre contó detalles de la preparación para el "tremendo partido" del jueves

Sobre la semana, dijo que este lunes retoman los entrenamientos en Los Aromos con los jugadores que se perfilan para ser titulares, los que no fueron convocados para este domingo.

Diego Aguirre Diego Aguirre en el Parque Viera Foto: Inés Guimaraens

“Vamos a trabajar con el equipo ya. Y tenemos dos o tres días para prepararnos”, dijo Aguirre.

Con respecto al régimen de concentración para Flamengo, dijo que será el habitual.

“Concentramos el día antes, como hacemos habitualmente”, expresó. “No va a cambiar la semana. Sí cambia la importancia, la trascendencia y lo que significa ese partido, pero nosotros seguimos igual y vamos por un camino que ha comenzado principio de año y no nos vamos a apartar de eso”.

Aguirre agregó que cuenta con todos sus futbolistas a la orden. El argentino Leonardo Sequeira, que no estuvo este domingo por precaución, estará el jueves. “Está muy bien”, dijo el DT. “Tuvo un golpe ayer (sábado) y justamente pensando en el jueves dijimos que no jugara porque se podía golpear de vuelta. Pero va a estar sin ninguna dudas en el plantel para el jueves, es un jugador que consideramos mucho, así que no hay lesionados”.

Hinchada de Peñarol Hinchada de Peñarol en el Parque Viera Foto: Inés Guimaraens

Por último, el entrenador dijo tener felicidad por el momento que está viviendo. “Feliz de tener esta oportunidad”, expresó. “De jugar un gran partido y estar a esta altura en etapas decisivas de la Libertadores es algo muy lindo, hace muchísimo que no se daba y por eso todos los que queremos a Peñarol lo estamos disfrutando”.