Tres páginas gratuitas para buscar archivos de abuelos, bisabuelos y antepasados de España, Italia y todo el mundo

Reconstruir la historia familiar ya no requiere viajar a archivos históricos o contratar servicios especializados. En la actualidad existen plataformas gratuitas que permiten acceder a millones de registros civiles, parroquiales, censos, fotografías y árboles genealógicos compartidos por usuarios de todo el mundo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Algunas de ellas están enfocadas en países específicos , mientras que otras reúnen información internacional que puede servir como punto de partida para una investigación más profunda.

Entre las opciones más utilizadas se destacan el portal español PARES , el italiano Antenati y Geneanet , una comunidad internacional que reúne miles de millones de registros aportados por instituciones y particulares.

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El Portal de Archivos Españoles (PARES) , desarrollado por el Ministerio de Cultura de España , concentra documentación digitalizada de los principales archivos estatales del país.

La plataforma permite consultar expedientes de emigración, documentos militares, censos, registros notariales, mapas, fotografías y una enorme cantidad de archivos históricos que abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XX.

PARES

Su buscador ofrece filtros por nombre, apellido, lugar, fecha o tipo de documento, lo que facilita localizar información sobre antepasados españoles o familiares que emigraron hacia América.

Además de las imágenes digitalizadas de muchos documentos originales, PARES también incorpora descripciones archivísticas que ayudan a identificar en qué institución se conserva cada expediente cuando todavía no fue digitalizado. El acceso es completamente gratuito.

Antenati: el sitio con los registros civiles gratuitos de Italia

Quienes buscan reconstruir ramas familiares italianas cuentan con una herramienta oficial especialmente diseñada para ese objetivo: el Portal Antenati.

Impulsado por la Dirección General de Archivos del Ministerio de Cultura de Italia, reúne millones de imágenes digitalizadas provenientes de archivos estatales distribuidos por todo el país.

Antenati

Entre los documentos disponibles aparecen actas de nacimiento, matrimonio y defunción, además de índices anuales y otros registros civiles correspondientes a distintas provincias italianas.

La disponibilidad varía según el archivo y la región, ya que el proceso de digitalización continúa incorporando nuevos documentos de manera periódica. En muchos casos es posible navegar por los libros originales tal como fueron conservados en los archivos históricos.

Geneanet: la comunidad con miles de millones de registros

Geneanet funciona como una comunidad internacional dedicada a la genealogía.

Creado en 1996, reúne más de cinco millones de usuarios que comparten gratuitamente árboles genealógicos, fotografías familiares, documentos históricos y transcripciones realizadas por investigadores de distintos países. Según informa la propia plataforma, actualmente alberga información correspondiente a más de 9000 millones de personas.

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El buscador permite ingresar un apellido o un nombre para localizar coincidencias en árboles familiares, registros históricos y colecciones documentales.

También ofrece la posibilidad de crear un árbol genealógico propio de forma gratuita, importar información desde otros programas especializados y colaborar con otros usuarios que investigan las mismas familias o regiones. Algunas funciones avanzadas requieren una suscripción, aunque la mayor parte de las búsquedas básicas y la creación del árbol permanecen disponibles sin costo.