De qué se trata Elize: Sombras de una mujer, la película más vista de Netflix Uruguay

Elize: Sombras de una mujer se convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix en varios países y alcanzó el primer puesto del ranking de la plataforma en Uruguay . La película de 91 minutos, también logró ubicarse entre los contenidos más reproducidos a nivel mundial gracias a una historia inspirada en un caso real que conmocionó a Brasil en 2012.

Dirigida por Felipe Vellas y protagonizada por Lorena Comparato , la producción reconstruye la historia de Elize Matsunaga , una mujer que dejó atrás su pasado como escort para casarse con un empresario de una familia adinerada. Lo que parecía el comienzo de una nueva vida deriva en una relación marcada por conflictos, infidelidades y un desenlace criminal.

Disponible desde el 22 de julio, el largometraje combina elementos de thriller psicológico y drama para explorar los acontecimientos que precedieron al asesinato de Marcos Matsunaga . La ficción toma como punto de partida el crimen y luego reconstruye, mediante una narración no lineal, los episodios que desembocaron en el hecho.

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La sinopsis oficial de Netflix señala que la película cuenta la historia de una mujer que intenta ignorar las reiteradas infidelidades de su esposo, un empresario millonario, hasta que la relación entra en una espiral de violencia y desconfianza. A medida que avanzan los acontecimientos, la protagonista enfrenta el rechazo de la familia de su marido, problemas personales y una creciente tensión psicológica que termina desencadenando el crimen.

El guion fue escrito por Raphael Montes y Mariana Torres, quienes optaron por reconstruir los hechos desde una perspectiva centrada en la protagonista. En declaraciones, Montes explicó que el objetivo no fue únicamente relatar un asesinato, sino abrir una reflexión sobre las distintas formas de violencia y las circunstancias que llevaron a Elize a cometer un acto extremo.

Mariana Torres, también coguionista de la película, señaló que la intención fue mostrar las contradicciones del personaje principal y evitar una representación unidimensional. La historia, sostuvo, permite observar cómo se desarrolla una relación cada vez más conflictiva hasta llegar a un desenlace conocido desde el inicio del film.

El reparto está encabezado por Lorena Comparato en el papel de Elize Matsunaga y Henrique Kimura como Marcos Matsunaga. También participan Denise Weinberg, Julia Konrad, Gustavo Falcão, Miwa Yanagizawa, Marat Descartes, Julia Shimura, Flora Sandyá, Edson Kameda, Erica Montanheiro y Arthur Toyoshima.

Ficha técnica de Elize: Sombras de una mujer