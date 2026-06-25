Copa Mundial FIFA 2026: Qué partidos se juegan hoy jueves 25 de junio, hora y donde verlos EN VIVO por tv y streaming

El Mundial 2026 ingresa este jueves 25 de junio en su 14° jornada. La Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá tendrá hoy sus partidos en las ciudades de Filadelfia, Nueva York, Dallas, Kansas, Los Ángeles y Santa Clara.
Tras los triunfos de Suiza, Bosnia y Herzegovina, Marruecos y Brasil, la actividad continuará con seis encuentros correspondientes a los Grupos D, E y F.
Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy jueves 25 de junio y a qué hora?
La 14° jornada del Mundial 2026 tendrá los siguientes encuentros:
- 17:00 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E (hora Uruguay)
- 17:00 – Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E (hora Uruguay)
- 20:00 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F (hora Uruguay)
- 20:00 – Japón vs. Suecia – Grupo F (hora Uruguay)
- 23:00 – Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D (hora Uruguay)
- 23:00 – Paraguay vs. Australia – Grupo D (hora Uruguay)
Dónde ver Ecuador vs. Alemania: transmisión EN VIVO
- 17:00 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E (hora Uruguay) - Filadelfia -Dsports
Dónde ver Curazao vs. Costa de Marfil: transmisión EN VIVO
- 17:00 – Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E (hora Uruguay) - Nueva Jersey- Canal 5, Disney, Dsports
Dónde ver Túnez vs. Países Bajos: transmisión EN VIVO
- 20:00 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F (hora Uruguay) - Sede: Dallas - Dsports
Dónde ver Japón vs. Suecia: transmisión EN VIVO
- 20:00 – Japón vs. Suecia – Grupo F (hora Uruguay) Sede: Kansas City - Canal 5, Disney, Dsports
Dónde ver Turquía vs. Estados Unidos: transmisión EN VIVO
- 23:00 – Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D (hora Uruguay) - Sede: San Francisco - Dsports
Dónde ver Paraguay vs. Australia: transmisión EN VIVO
- 23:00 – Paraguay vs. Australia – Grupo D (hora Uruguay) - Sede: Los Ángeles - Dsports
Fixture completo del Mundial 2026
Jueves 11 de junio
- 16:00 – México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México
- 23:00 – Corea del Sur vs. República Checa – Grupo A – Guadalajara
Viernes 12 de junio
- 16:00 – Canadá vs. Bosnia – Grupo B – Toronto
- 22:00 – Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Ángeles
Sábado 13 de junio
- 16:00 – Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco
- 19:00 – Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Nueva York/Nueva Jersey
- 22:00 – Haití vs. Escocia – Grupo C – Boston
Domingo 14 de junio
- 01:00 – Australia vs. Turquía – Grupo D – Vancouver
- 14:00 – Alemania vs. Curazao – Grupo E – Houston
- 17:00 – Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas
- 20:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Filadelfia
- 23:00 – Suecia vs. Túnez – Grupo F – Monterrey
Lunes 15 de junio
- 13:00 – España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta
- 16:00 – Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle
- 19:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami
- 22:00 – Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Los Ángeles
Martes 16 de junio
- 16:00 – Francia vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey
- 19:00 – Irak vs. Noruega – Grupo I – Boston
- 22:00 – Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City
Miércoles 17 de junio
- 01:00 – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco
- 14:00 – Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Houston
- 17:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas
- 20:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto
- 23:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Ciudad de México
Jueves 18 de junio
- 13:00 – República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta
- 16:00 – Suiza vs. Bosnia – Grupo B – Los Ángeles
- 19:00 – Canadá vs. Qatar – Grupo B – Vancouver
- 22:00 – México vs. Corea del Sur – Grupo A – Guadalajara
Viernes 19 de junio
- 16:00 – Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle
- 19:00 – Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston
- 22:00 – Brasil vs. Haití – Grupo C – Filadelfia
Sábado 20 de junio
- 01:00 – Turquía vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco
- 14:00 – Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – Houston
- 17:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto
- 21:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City
Domingo 21 de junio
- 01:00 – Túnez vs. Japón – Grupo F – Monterrey
- 13:00 – España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Atlanta
- 16:00 – Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Ángeles
- 19:00 – Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami
- 22:00 – Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – Vancouver
Lunes 22 de junio
- 14:00 – Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas
- 18:00 – Francia vs. Irak – Grupo I – Filadelfia
- 21:00 – Noruega vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey
Martes 23 de junio
- 00:00 – Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco
- 14:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston
- 17:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston
- 20:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto
- 23:00 – Colombia vs. RD Congo – Grupo K – Guadalajara
Miércoles 24 de junio
- 16:00 – Suiza vs. Canadá – Grupo B – Vancouver
- 16:00 – Bosnia vs. Qatar – Grupo B – Seattle
- 19:00 – Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta
- 22:00 – República Checa vs. México – Grupo A – Ciudad de México
- 22:00 – Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Monterrey
Jueves 25 de junio
- 17:00 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Nueva York/Nueva Jersey
- 17:00 – Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – Filadelfia
- 20:00 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Kansas City
- 20:00 – Japón vs. Suecia – Grupo F – Dallas
- 23:00 – Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Ángeles
- 23:00 – Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco
Viernes 26 de junio
- 16:00 – Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston
- 16:00 – Senegal vs. Irak – Grupo I – Toronto
- 21:00 – Uruguay vs. España – Grupo H – Guadalajara
- 21:00 – Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Houston
Sábado 27 de junio
- 00:00 – Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Vancouver
- 00:00 – Egipto vs. Irán – Grupo G – Seattle
- 18:00 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Nueva York/Nueva Jersey
- 18:00 – Croacia vs. Ghana – Grupo L – Filadelfia
- 20:30 – Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami
- 20:30 – RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta
- 23:00 – Jordania vs. Argentina – Grupo J – Dallas
- 23:00 – Argelia vs. Austria – Grupo J – Kansas City
¿Dónde ver el Mundial 2026 EN VIVO?
Los partidos de hoy jueves 25 de junio del Mundial 2026 contarán con la transmisión EN VIVO a través de Canal 5, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Flow, DirecTV y la plataforma DSports/DGO, que cuentan con derechos de transmisión para el torneo en Uruguay.