"Queda mucho Giro de Italia por delante, así que seguiremos luchando": el análisis del uruguayo Thomas Silva tras perder la malla rosa de líder de la general

El ciclista uruguayo Thomas Silva , del equipo XDS Astana, hizo una análisis de la cuarta etapa del Giro de Italia, en la que perdió la malla rosa de líder de la general que había logrado de forma sorprendente en la segunda jornada y que mantuvo hasta este martes.

El fernandino, que debuta en la prueba y el primer celeste en correrla, contó la dificultad que tuvo este martes cuando el recorrido llegó al ascenso.

“Al comienzo de la subida el ritmo se puso muy fuerte, quizás las piernas no fueron las mejores y no pude soportar el ritmo”, señaló Thomas Silva a RAI Sports.

El uruguayo Thomas Silva perdió la malla rosa de líder del Giro de Italia, pero fue destacado como una de las "mejores historias" del año

El tierno gesto del uruguayo Thomas Silva con su perrito en la presentación de la cuarta etapa del Giro de Italia y tras la llegada de su pareja para acompañarlo

El uruguayo reconoció que no tuvo una de sus mejores jornadas este martes, la primera en Italia tras las tres que se corrieron en Bulgaria y luego del traslado del domingo y el lunes de descanso.

“Creo que no fue el día, pero el Giro recién comienza, es la cuarta etapa, queda mucho Giro por delante, así que seguiremos luchando”, agregó.

De cara a los que se viene, Silva señaló cuál es su plan y el del equipo: “Ahora vamos a lo que vinimos, en busca de etapas. Queda mucho Giro”.

La etapa del miércoles con fuga

Este miércoles tendrá lugar la quinta etapa entre Praia a Mare y Potenza, de 203 km. Comienzo explosivo con un ascenso a Prestieri (3a, 13 km al 4,6 por ciento). Hasta mitad del recorrido perfil descendente con algunos repechos. Desde el km 100 a meta tocará ascender de forma progresiva hasta llegar a la cima del Monte Grande de Viggiano (2a, 6,6 km al 9,2), el escollo más complicado de la jornada.

Desde el alto, carreteras onduladas hasta el Kk bonificado, esta vez en alto tras ascender 2 km al 5,2 por ciento. Los últimos 28 km son en descenso exceptuando de un muro corto, pero duro, de 300 metros al 12 por ciento. Hasta meta una rápida bajada para decidir el vencedor.

En el comienzo de la etapa, Thomas Silva fue protagonista de la fuga con varios pedalistas.

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But here are your leaders



Einer Rubio (MOV)

Afonso Eulalio (TBV)

Thomas Silva (XAT)



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EFE