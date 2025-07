Gabriel Báez cierra su ciclo con Nacional y se va a Talleres: mirá cuánto dinero le deja al club y cuánto lleva facturado el tricolor por ventas en 2025

En mayo de este año, tras ser titular fijo desde su llegada al club, Báez bajó su nivel y el entrenador Martín Lasarte comenzó a valorar otras opciones.

El jugador confesó atravesar situaciones personales complejas y pidió entrenar en triple horario para no perder forma física, esperando recuperar su mejor nivel.

Desde entonces, sus rendimientos fueron irregulares y días atrás, Nacional se interesó por el colombiano Juan Pablo Patiño.

El jugador comenzó a ver con buenos ojos un cambio de aires y en Nacional también vieron viable esa posibilidad.

El lunes, el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman, declaró: “La situación de de Báez es diferente (a la de Christian Oliva). No le permitimos salir en un par de ocasiones y en este caso si hay algo que le puede servir al club y al jugador, lo vamos a permitir. En el caso de Talleres llegamos a un acuerdo entre los clubes, pero quedaron lejos en la parte del jugador”.

Perchman aclaró que Patiño, actualmente en Once Caldas, llegaría a Nacional independientemente de la situación de Báez: “Es un futbolista que perfectamente puede jugar de titular. Patiño va a venir se vaya a o no Báez”.

Este martes, sobre el mediodía, Báez acordó sus términos para pasar a Talleres de Córdoba que le ofreció un contrato de dos años con opción a un tercero.

La operación le dejará a Nacional unos US$ 300 mil por el traspaso, una cifra para nada despreciable por un jugador de 30 años.

"Está prácticamente hecho, pero todavía no está cerrado", dijo a Referí un alto dirigente de Nacional, con la precaución de que los documentos que intercambiarán entre los clubes deberá reflejar todo lo negociado verbalmente porque de no ser así, lógicamente, el negocio se caerá.

Además, Báez deberá pasar por una revisión médica antes de poner la firma. Y en fútbol, todo puede pasar. Lo que sí quedó cerrado este martes es el acuerdo entre club y jugador que se suma al acuerdo interclubes que ya estaba confirmado.

Nacional se queda por ahora con Diego Romero como lateral izquierdo natural y con la posibilidad, ya explorada por el entrenador Pablo Peirano, de que Nicolás Rodríguez cubra la zona a perfil cambiado.

Nacional también tiene en carpeta al ex Defensor Sporting y Rentistas, Robert Ergas, para reforzar el lateral como alternativa para una eventual llegada de Patiño, si es que se logra una salida de Diego Romero.

Patiño juega este miércoles con Once Caldas ante San Antonio Bulo Bulo, de local, por el playoff para entrar en octavos de final de Copa Sudamericana. En la ida, los colombianos ganaron de visitantes 3 a 0.

Después de ese partido, Nacional acelerará para contratarlo.

Medios colombianos informan que Nacional está dispuesto a desembolsar US$ 700 mil para contratarlo, pero los tricolores intentarán disminuir ese monto.

Todas las ventas de Nacional bajo la presidencia de Ricardo Vairo con las gestiones de Flavio Perchman

El 3 de enero, el paraguayo Antonio Galeano se fue a préstamo a Ceará de Brasil con un cargo de US$ 230 mil, conservando el 25% de su ficha.

Ese mismo día, Nacional se desprendió de Mateo Antoni que pasó a Argentinos Juniors por un total de US$ 2,2 millones e ingresos para los tricolores de US$ 1,8 millones por el 100% de la ficha.

El negocio en este caso lo hizo Alejandro Balbi con la firma de un precontrato realizado en setiembre de 2024 para concretarlo en 2025 y así no tenerle que pagar nada a Liverpool que por concepto de vidriera tenía un porcentaje del jugador si le venta del mismo se ejecutaba al año siguiente del pasaje por el futbolista por la entidad negriazul, que fue en 2023.

El 10 de enero, Leandro Lozano se fue a Argentinos Juniors que pagó una cláusula de US$ 1 millón del que le entró a Nacional solo US$ 350 mil descontado el porcentaje del jugador, del intermediario y el 50% correspondiente a Boston River.

20241006 Eduardo Darias, Leandro Lozano. Clásico Torneo Clausura 2024, Nacional vs Peñarol (19).jpg Leandro Lozano Foto: Inés Guimaraens

El 17 de enero, el juvenil Ramiro Brazionis pasó a Racing a cambio de US$ 500 mil por el 70% de la ficha.

El 30 de enero se concretó la salida de Lucas Sanabria, jugador que fue convocado por Marcelo Bielsa para la selección de Uruguay.

Lucas Sanabria Lucas Sanabria Foto: Leonardo Carreño

Con esa venta, Nacional hizo caja por US$ 3 millones con posibilidades de que con bonos, el monto llegue a un extra de US$ 2,4 millones. Los tricolores solo poseían el 70% de la ficha del volante cuando lo fueron a transferir.

El 5 de febrero, el juvenil Mateo Rivero se fue a Boston River a cambio de US$ 450 mil y Nacional se reservó un 15% de la plusvalía de una futura venta.

El 11 de febrero fue transferido el delantero Bruno Damiani a Philadelphia Union con ingresos netos para los tricolores de US$ 2 millones.

El 11 de julio se vendió el 85% de la ficha de Gonzalo Petit a Betis a cambio de US$ 6 millones, en tres cuotas de US$ 2 millones y en caso de que se cumplan ciertos objetivos se puede incrementar en US$ 2 millones más.

Clásico y final del campeonato intermedio 2025, Peñarol Nacional. Gonzalo Petit. Gonzalo Petit Foto: Leonardo Carreño

El 24 de junio, Nacional le cedió, con cargo, a Olimpia a Lucas Morales Burruzzo a cambio de US$ 150 mil y una opción de compra obligatoria de US$ 800 mil por una ficha donde el 40% es del club y el 60% restante de su agencia de representación, Faro Sports.

El 18 de julio, Nacional le vendió a Las Palmas a Jeremía Recoba, jugador que cuando llegó a la Tercera desde Danubio, lo hizo con la condición de que solo el 50% del pase iba a quedar en manos de los tricolores.

Jeremía Recoba celebra su gol en Nacional vs Danubio.jpeg Jeremía Recoba FOTO: @LIGAAUF

Su venta se hizo por US$ 750 mily en caso de que Las Palmas ascienda a un plus de la misma cifra o también si el club lo vende antes de la finalización de su contrato.

En ingresos brutos, Nacional vendió por más de US$ 20 millones en lo que va del año y de acuerdo a lo que efectivamente queda en las arcas del club el dinero asciende a US$ 15.530.000.

La cifra se puede ver incrementada si Nacional le vende el 50% de la ficha de Rodrigo Chagas a Juventud. El volante está jugando a préstamo en los pedrenses.

Las compras de Nacional en 2025

Emiliano Ancheta: Nacional compró el 50% de la ficha a Danubio, pagó US$ 350.000 y le firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

Luciano Boggio: Nacional compró a Lanús el 80% de la ficha por US$ 960.000 y le firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

Julián Millán: Nacional compró el 50% de la ficha en US$ 700.000 a Cortuluá de Colombia y le firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

Lucas Villalba: Nacional compró el 60% de la ficha a City Torque en US$ 800.000 y le firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

Es decir que Nacional lleva invertidos US$ 2.810.000 en contrataciones y puede elevar ese monto si compra parte de la ficha de Patiño.

Rómulo Otero, Yonathan Rodríguez y Eduardo Vargas: llegaron en calidad de libres.

Yonatan Rodríguez: llegó en calidad de libre, Nacional tiene el 100% de la ficha y le firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

Diego Romero y Franco Catarozzi: llegaron en préstamo sin cargo.