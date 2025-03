La confesión de Gabriel Báez tras quedar fuera de la convocatoria de Nacional: "Me han pasado cosas que me han hecho bajar el nivel"

En diálogo con Sport 890, el futbolista confesó su situación: "Hablé con Martín ayer, sé que no estoy en la convocatoria porque no estoy a nivel, no estoy al 100, no estoy bien, estoy con psicólogo aparte, entrenando tres turnos porque me han pasado cosas que me han hecho bajar el nivel, lo vengo notando y no me venía sintiendo bien. Por dentro mío me hace bien descansar un poco y volver para tomar fuerza para seguir. Estoy trabajando mucho con ayuda de profesionales para sentirme mejor".