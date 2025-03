Martín Lasarte destacó el trabajo defensivo de Nacional ante Racing: "El equipo se manejó con mucho criterio y pujanza"

El entrenador de Nacional Martín Lasarte destacó el trabajo defensivo que su equipo hizo este domingo para ganarle 1-0 a Racing por la sexta fecha del Torneo Apertura. El DT reconoció que no le gustó el segundo tiempo porque su equipo se metió "demasiado atrás" , pero valoró haberle ganado a un "buen equipo".

En una conferencia de prensa que no llegó a los cuatro minutos, Lasarte comenzó justificando la razón por la cual su equipo terminó defendiendo con línea de cinco.

"Arriesgado era quedar como estábamos, ellos estaban generando cambios de frente, estábamos jugando dos contra uno en los laterales, teníamos que meter gente por afuera", respondió cuando le preguntaron si no fue muy "arriesgado" armar la línea de cinco cuando aún quedaban 25 minutos por jugar.

"Siempre tiene que haber un plan B. A veces es lo que vos podés ejercer sobre el otro y a veces lo que el rival te ejerce. El otro día, este equipo hizo un gran partido", dijo en referencia al 2-0 de Racing sobre Peñarol en el Campeón del Siglo. "Hizo un gran plan, lo manejó muy bien, nosotros no podíamos entrar en su telaraña. Supongo que el cansancio nos llevó muy atrás y eso generó lamentablemente muchos lanzamientos de balón largo. Pero resolvimos bastante bien".

Sobre el hecho de pasar de anotar tres goles ante River con buen rendimiento defensivo a mantener el cero en el arco cuando se venía de defender muy mal ante el darsenero, Lasarte hizo la siguiente reflexión: "Es raro. Veníamos hablando de que generábamos mucho, que hacíamos goles, pero que nos hacían goles todos los partidos. Ahora no nos hicieron goles, hicimos uno. Es poco. Bueno, no sé si es poco. A veces hay que respetar un poco a los rivales. No hicimos un gran partido, sobre todo en la segunda parte desde el punto de vista del juego, sí desde el punto de vista defensivo que el equipo se manejó con mucho criterio y pujanza. De eso estamos contentos".

"Nadie lo valora ahora. Para mí Racing es un muy buen equipo, ya lo demostró. No estoy descubriendo nada", comentó sobre tres puntos que el DT espera que pesen a fin de año.

Sobre la molestia de algunos hinchas por cómo jugó Nacional, dijo: "Lo entiendo por supuesto. A veces tenés juego, pero no conseguís el resultado. ¿Y al final cómo es este juego? Acá tenés que ser bueno, bonito y barato. El fútbol es como es. Me quedo con lo que decíamos recién, que este resultado nadie lo valora hoy. Son tres puntos ante un rival importante. Arrancamos octavos y hoy estamos a tres puntos del líder, no es para vanagloriarnos con el partido de hoy, pero yo creo que fue un buen partido".

Sobre la charla que tuvo en los últimos días con Gabriel Báez al que lo sacó de la titularidad para poner a Diego Romero, comentó: "Lo noté bien, está con el deseo de mejorar su situación, está trabajando un poquito más que el resto. Hablé con él de que se vienen partidos de corte muy importante, donde la experiencia y la endurance es un punto, es un grado, entonces seguramente recuperaremos la mejor versión de él".