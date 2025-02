La salida de Bruno Damiani y los dos 9 que le quedan a Nacional para el primer semestre, en medio de su política de recorte de plantel

Tras la salida de Damiani, quien en 2024 jugó cedido en Boston River, donde fue goleador y figura, los tricolores no buscarán un nuevo 9 que lo sustituya en el plantel, según confirmó a Referí el vicepresidente del club, Flavio Perchman.

Damiani, que había sido titular en los dos clásicos de verano, por la Serie Río de la Plata y por la Supercopa Uruguaya, y en el debut en el Torneo Apertura frente a Montevideo City Torque, no tuvo minutos el domingo en el clásico ante Peñarol, cuando su nombre estaba en medio de rumores de una posible salida a Newell’s Old Boys de Rosario.

En el clásico del domingo fue titular el colombiano Diego Herazo, quien lo había sustituido en los partidos ante los carboneros en enero, y también tuvo minutos en ataque el chileno Eduardo Vargas, la principal contratación que realizó Nacional, quien tuvo su debut en el equipo y en el Gran Parque Central.

Damiani se quedó sin jugar y estalló de bronca cuando el entrenador Martín Lasarte hizo la última variante, confirmando que no iba a contar con él ante Peñarol.

Este lunes, se conoció la propuesta desde la MLS por el atacante, quien se irá a Estados Unidos.

Con su salida, Nacional quedará con dos delanteros de área para comenzar el semestre: Herazo y Vargas.

El colombiano es actualmente el delantero con mejor nivel que tiene Lasarte y realizó un buen clásico en el que se destacó por su entrega y sacrificio, ya que no le generaron situaciones de peligro para culminar.

El atacante ganó confianza al marcarle un gol a Peñarol en la Serie Río de la Plata. En total, lleva 7 tantos en 15 partidos jugados desde su llegada al club a mediados de 2024.

Vargas, por su parte, tuvo minutos en el segundo tiempo del clásico pero se lo notó falto de ritmo y velocidad para llegar a las pelotas. Hacía dos meses que no jugaba al fútbol. Sin embargo, tuvo algunas intervenciones pero, como a Herazo, no le quedó ninguna situación para definir.

Nacional pasó de tener tres centro delanteros en el cierre de 2024, con Ruben Bentancourt, Federico Santander y Herazo, a quedar con dos en este primer semestre: Vargas y Herazo. El préstamo del colombiano finaliza en junio.

Para reforzar esa posición en el plantel Lasarte espera por la recuperación de Gonzalo Carneiro, quien se perdió la segunda parte del año pasado y que recién volverá en mayo.

Además, Nacional decidió que en este semestre no jugará el nigeriano Christian Ebere, quien volvió a Plaza Colonia antes del comienzo del Apertura y que regresará al club a mitad de año.

Los tricolores también esperan a Gonzalo Petit, quien está en la selección uruguaya disputando el Sudamericano sub 20 de Venezuela, quien tiene prestaciones diferentes a las del 9, es un volante ofensivo o media punta, jugando más atrás, pero que puede aportar goles.

20250127 FBL - SOUTHAM - U20 - URU - PAR Uruguay's forward #10 Gonzalo Petit celebrates scoring his team's second goal during the 2025 South American U-20 football championship match between Uruguay and Paraguay at the Metropolitan of Lara stadium in Cabu

Gonzalo Petit

Foto: Edilzon Gamez / AFP