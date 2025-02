El nuevo rumbo deportivo de Nacional que estableció Flavio Perchman: nueve altas y 25 bajas en el actual mercado de pases

Ingresaron por transferencias US$ 5.725.000 e gastaron en compras US$ 3.010.000 .

El presupuesto del plantel principal, que no está reflejado en este informe, se incrementó 10% .

Los nuevos contratos los firmó a dos y tres años, salvo los casos de jugadores que llegaron a préstamo por una temporada.

Nacional volcó toda la información, sin guardar detalles, en sus redes sociales.

Esta nueva forma de comunicar también es parte del nuevo plan en el club, que también impulsó Perchman y que apuntó a que el socio e hincha pudiera acceder a todo lo que gestiona la nueva directiva.

Estas son las nueve altas de Nacional en el mercado de pases 2025

Nacional incorporó a nueve futbolistas:

Emiliano Ancheta: Nacional compró el 50% de la ficha a Danubio, pagó US$ 350.000 y le firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

Luciano Boggio: Nacional compró a Lanús el 80% de la ficha por US$ 960.000 y le firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

Franco Catarozzi: llegó en préstamo sin cargo de City Torque y le firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

20250113 Julián Millán en su debut en Nacional frente a San Lorenzo Julián Millán en su debut en Nacional frente a San Lorenzo FOTO: L. Carreño

Julián Millán: Nacional compró el 50% de la ficha en US$ 700.000 a Cortuluá de Colombia y le firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

Rómulo Otero: llegó en calidad de libre, Nacional tiene el 70% de la ficha, le pagó al jugador una prima de US$ 200.000 y le firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Yonatan Rodríguez: llegó en calidad de libre, Nacional tiene el 100% de la ficha y le firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

Diego Romero: llegó en préstamo sin cargo desde Deportivo Maldonado. Existe la opción que los tricolores adquieran el 50% de la ficha en US$ 400.000. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

Eduardo Vargas: llegó en calidad de libre, Nacional tiene el 100% de la ficha y le firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Lucas Villalba: Nacional compró el 60% de la ficha a City Torque en US$ 800.000 y le firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

Las 25 bajas que tuvo Nacional en el mercado de pases de enero 2025

Nacional se desprendió en el inicio de este 2025 de 25 futbolistas:

Mateo Antoni a Argentinos Juniors por US$ 2.200.000. Le quedaron a Nacional US$ 1.800.000. Se desprendió del 100% de la ficha.

Antonio Galeano a Ceará de Brasil, Nacional recibió US$ 75.000 por el 25% de los derechos económicos que poseía.

Leandro Lozano Leandro Lozano en la pretemporada 2025 de Nacional Foto: Nacional

Leandro Lozano a Argentinos Juniors: lo transfirió por US$ 1.000.000 y al club le quedaron US$ 400.000 por el 50% de los derechos económicos.

Mateo Rivero a Boston River por US$ 450.000 y Nacional mantiene 15% de plusvalía en una futura venta.

Lucas Sanabria a Los Ángeles Galaxy de la MLS: la operación se cerró por US$ 5.000.000, a Nacional le quedaron libres US$ 3.000.000 y firmaron por bonos que podrán ascender a US$ 2.400.000. Nacional tenía el 70% de la ficha. Además mantiene un 20% de plusvalía en futura venta.

Ramiro Brazionis a Racing. El club de Sayago tiene prioridad para adquirir el 70% de la ficha en US$ 500.000. Nacional se queda con el 30% de la ficha.

Facundo Machado a Racing. Transferido sin cargo. Nacional mantiene el 50% de la ficha.

Manuel Monzeglio a Orienta FC. Transferido sin cargo. Nacional mantiene 20% de los derechos económicos.

Además, son bajas:

Ruben Bentancur se fue libre a Argentinos Juniors

Felipe Cairús se fue libre a Racing

Alexis Castro se fue libre a Estudiantes de la Plata

Rodrigo Chagas en préstamo a Juventud hasta el 31 de diciembre de 2025.

Facundo de León rescindió con Nacional. Se fue a River

Christian Ebere en préstamo a Plaza por seis meses.

Axel Frugone en préstamo a Cerro por un año.

Gastón González finalizó el préstamo y volvió a Defensa y Justicia

Federico Haller en préstamo a Cerro

Luciano Inverso en préstamo a River Plate

Guillermo López en préstamo a Boston River hasta el 31 de diciembre de 2025

Fredy Martínez se fue libre a Boston River

Axel Méndez en préstamo a Oriental de La Paz

Federico Santander se fue libre

Augusto Scarone se fue libre

Emiliano Velázquez se fue libre a Danubio

Diego Zabala se fue libre