Ejército lamentó la muerte de Ananis Reyes, la joven de 18 años asesinada por su pareja en barrio La Chancha

El Ejército Nacional expresó su pesar por el asesinato de Ananis Reyes, una joven de 18 años que integraba la fuerza y que fue asesinada por su expareja en Montevideo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La víctima, identificada como Ananis Reyes Larrosa, se desempeñaba como soldado en el área de comunicaciones. “El Ejército Nacional lamenta profundamente el asesinato de uno de sus integrantes, la Soldado de 1a Ananis Reyes Larrosa, integrante del Batallón ‘Jura de la Constitución’ de Comunicaciones Nº2, y de sus padres”, señaló la institución en un comunicado.

El crimen ocurrió el pasado viernes en el barrio La Chancha, cuando un funcionario de la Policía Nacional, de 26 años, asesinó a su expareja y a sus exsuegros, y luego se suicidó.

Tras cometer los homicidios, el hombre se trasladó en su vehículo hasta la vivienda de otra expareja, con la que tenía un hijo, se despidió y, a pocas cuadras, se quitó la vida dentro del automóvil.