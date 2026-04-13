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Ejército lamentó la muerte de Ananis Reyes, la joven de 18 años asesinada por su pareja en barrio La Chancha

Ananis Reyes Larrosa había ingresado el 1º de marzo de 2024 como aprendiz en la Escuela de Comunicaciones y en 2026 comenzó a prestar funciones en el Batallón de Comunicaciones Nº2

13 de abril de 2026 11:36 hs
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El Ejército Nacional expresó su pesar por el asesinato de Ananis Reyes, una joven de 18 años que integraba la fuerza y que fue asesinada por su expareja en Montevideo.

La víctima, identificada como Ananis Reyes Larrosa, se desempeñaba como soldado en el área de comunicaciones. “El Ejército Nacional lamenta profundamente el asesinato de uno de sus integrantes, la Soldado de 1a Ananis Reyes Larrosa, integrante del Batallón ‘Jura de la Constitución’ de Comunicaciones Nº2, y de sus padres”, señaló la institución en un comunicado.

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Tras cometer los homicidios, el hombre se trasladó en su vehículo hasta la vivienda de otra expareja, con la que tenía un hijo, se despidió y, a pocas cuadras, se quitó la vida dentro del automóvil.

El caso generó un fuerte impacto dentro del Ejército, ya que la joven formaba parte de la institución desde 2024.

Según se informó, Ananis Reyes Larrosa había ingresado el 1º de marzo de 2024 como aprendiz en la Escuela de Comunicaciones, y en 2026 comenzó a prestar funciones en el Batallón de Comunicaciones Nº2.

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