Alexander Barboza, el zaguero argentino de Botafogo que sueña con jugar en la selección de Uruguay; ¿qué dijeron desde la celeste sobre el futbolista?

Se probó en Boca Juniors pero no quedó y luego hizo formativas en River Plate.

Su carrera profesional comenzó en Atlético Rafaela en 2015. Luego pasó a Defensa y Justicia y en 2017/18 volvió a River Plate para jugar esa temporada y en los siguientes dos años regresó a Defensa y Justicia.

En 2019 pasó a Independiente de Avellaneda, en 2021 a Libertad de Paraguay y en 2023 lo fichó Botafogo, uno de los grandes de Brasil.

Con el equipo carioca realizó una gran temporada en este 2024, en la que es uno de los finalistas de la Copa Libertadores, marcando un gol en el 5-0 ante Peñarol por la semifinales de ida.

El sueño de la selección de Uruguay

“Lo veía muy lejano, pero hoy al estar en un equipo grande de Brasil y por la manera que nos está yendo, hace que ese deseo lo sienta un poco más cerca”, dijo Barboza sobre la posibilidad de llegar a la celeste.

“Por eso empecé todo el tema del papeleo”, agregó. “Si bien yo nací en Argentina, parte de mi sangre es uruguaya. Uruguay es mi casa”.

El zaguero contó que cuando debutó con 20 años en Primera división fue el momento en el que José María Giménez comenzó a irrumpir en la selección uruguaya.

“Fue cuando Josema estaba empezando a surgir fuerte y mi padre me tiraba para adelante; me decía: ‘Mirá, él está ahí, vos podés’. Yo sabía que era muy difícil estando en un club como Defensa y Justicia, por eso no había iniciado los trámites”, contó.

Barboza señaló que ya presentó sus papeles y los de su padre para adelantar los trámites.

También recordó que en su momento habló con Sebastián Beccacece, ayudante de Jorge Sampaoli en la selección argentina, quien le comentó que estuvo en dos pre listas de la albiceleste pero no llegó a ser convocado.

“Todo pasa por algo”, comentó.

Lo que dijeron en la selección de Uruguay sobre Barboza

El zaguero señaló que pudo haber un contacto desde la selección de Uruguay con su representante. “No sé si estaban al tanto de esta posibilidad, pero al surgir este dato, tengo entendido que se comunicaron con mi representante para ver cómo era el tema”, dijo.

“No quiero desenfocarme ni generarme ilusiones. Si llega, lo tomaré con una felicidad increíble”, agregó.

Referí consultó a fuentes de la selección uruguaya y manifestaron que desde “hace tiempo” siguen al defensa, conociendo que la posibilidad de que sea convocable.

En ese sentido, la celeste cuenta con un scouting de futbolistas nacidos en el exterior que son hijos de uruguayos y que puede ser citados a la celeste, como ha ocurrido con los juveniles Álvaro Rodríguez o Facundo González en sub 20, entre otros.

En el ciclo de Marcelo Bielsa pasó con los futbolistas Rodrigo Zalazar y Tiago Palacios.

“Sucede que ahora logró notoriedad”, agregaron, con respecto a Barboza y su actuación en Botafogo y en la Copa Libertadores.

“Pero para convocarlo hay que dejar de convocar a otro”, indicaron desde la selección uruguaya.

Ese es otro detalle. Barboza tiene 29 años y aún no ha estado en las reservas de Bielsa, quien ha trabajado con varios zagueros antes de pensar en él.

En ese sentido, el técnico ha convocado a José María Giménez, Ronald Araujo, Mathías Olivera y Matías Viña (ambos laterales pero que ha utilizado como zagueros), Sebastián Cáceres, Nicolás Marichal, Santiago Bueno y Santiago Mouriño.