El consejo de Carlos Bueno a Washington Aguerre y el futuro del golero en Peñarol; "Hoy no lo están valorando", dijo

El consejo de Carlos Bueno a Washington Aguerre y el futuro del golero en Peñarol; "Hoy no lo están valorando", dijo, y pidió que "si no se queda, que no lo escrachen ni lo maten"