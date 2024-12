Carlos Bueno fue campeón con Artigas SAD como entrenador, recordó a Martín Lasarte y criticó el "manoseo" que sufrió en Nacional

Central Español tendrá ahora otra chance de ascender.

Este jueves, a la hora 16.00, se medirá con Bella Vista en el Obdulio Varela por la final del Torneo Clausura.

El ganador, jugará contra el campeón del Torneo Apertura, Villa Española.

El ganador de esa final logrará el segundo ascenso.

El repechaje para el tercero y el cuarto no fue votado

El pedido de anulación de los descensos directos de Segunda División Profesional, cuyo pedido generó muchas críticas, finalmente no fue votado por lo que Sud América y Cooper jugarán en Primera División Amateur y no tendrán la chance de salvarse por la vía de un repechaje con el tercero y cuarto de la Primera División Amateur.

Artigas vuelve al fútbol de Segunda División

El Club Atlético Artigas fue fundado el 18 de marzo de 1927 en el barrio de La Teja, pero en 2022 se transformó en sociedad anónima deportiva y se afincó en el departamento de Artigas.

Artigas ya había sido campeón de la Divisional Extra en 1934, 1938, 1947 y 1968. En 1948 disputó por primera vez la Divisional B.

En 1971 el club se desafilió y recién volvió a competir en 2014.

Carlos Bueno, con una voz cascada por las indicaciones el día de la final y los festejos, habló este martes con 100% Deporte de Sport 890 y reconoció el gran trabajo de Hugo Paz, capitán del equipo y militar de profesión.

También nombró a Leandro De Andrade, que con 17 años jugó 15 de los 16 partidos mostrando un gran "crecimiento físico y futbolístico", según palabras de Bueno.

"Con la llegada de jugadores colombianos y argentinos fuimos armando un plantel rico técnicamente", afirmó el DT que este año jugó en Bella Vista de Artigas, con Juan Pablo Adaime de entrenador.

"Mi sueño siempre fue que hubiese un equipo profesional en mi pueblo, somos una tierra de campeones, es posibilidad de trabajo para mucha gente. Hay equipos profesionales en Tacuarembó, Cerro Largo, Colonia y nosotros somos muy futboleros, lo merecíamos, acá vivimos hablando de fútbol".

Bueno ya había tenido experiencias de entrenador en Zorilla de Artigas y como ayudante técnico de Mario Saralegui el año pasado en Artigas SAD.

Este año sumó a Joe Emerson Bizera, su excompañero en Peñarol al cuerpo técnico.

"Los jugadores le dicen Sargento porque nos completamos bastante bien: yo soy bastante liberal, me amigo más de los jugadores y él pone la mano firme; eso está muy bien, nos complementamos de esa manera", reconoció Charly Good.

"De cada entrenador absorbí un poco, quiero saludar a Martín (Lasarte) que me saludó, me mandó un beso de paso. De todos los entrenadores saqué algo, pero tengo muchas cosas mías que me gustan y me llenan de alegría. Pararse adelante de 20-25 tipos y convencerlos no es nada fácil", manifestó.

Bueno se explayó sobre Martín Lasarte quien lo dirigió en Real Sociedad en la temporada 209-2010 donde coincidieron con Antoinne Griezman: "Martín es un señor, el manoseo fue incómodo, con todo respeto me extrañó mucho que se quedara como entrenador, nombraron siete u ocho antes y aceptó, no se cómo me cayó, pero encontré rarísmo que aceptara por la personalidad que tiene, pero por algo se quiso quedar, tal vez por tener una revancha", dijo el ex Peñarol sobre el trato sufrido por Lasarte con el advenimiento de la fórmula Ricardo Vairo-Flavio Perchman al poder en los tricolores.

Sobre el año de Peñarol, campeón uruguayo y finalista de la Copa Libertadores, sostuvo: "A todos nos dejó contentos porque fue campeón, en la Copa quedó afuera con un equipo duro, de los mejores de Brasil".

"Maxi Silvera hizo muchos goles y ayudó muchísimo, esperemos que siga así", agregó.