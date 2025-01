La renovación de Washington Aguerre en Peñarol está paralizada: las ofertas que tiene y la duda del representante

Peñarol está abocado en lograr la continuidad de Leo Fernández y espera la respuesta de Toluca a la oferta de US$ 7 millones por el 80% de la ficha que le hizo este jueves. Al mismo tiempo, tiene que definir la situación del arquero Washington Aguerre , otro de los mejores jugadores del equipo durante 2024.

El contrato de Aguerre terminó el 31 de diciembre y por ese motivo el futbolista no se presentará este viernes en el inicio de la pretemporada del plantel que dirige Diego Aguirre. Está entrenando de forma particular en la ciudad de Artigas.

La renovación del contrato no es fácil y en este momento está fojas cero , explicó el representante Rafael Monge, quien habló con Ruglio antes de fin de año y espera volver hacerlo este viernes o sábado.

"El único acercamiento que hubo con Peñarol fue la primera oferta que mandó y no volvimos a hablar. Estamos muy distantes, es un tema que nos tenemos que sentar a hablar con el presidente", expresó Monge en Sport 890, y planteó la duda, " si realmente quieren que Washington se quede . Hay una buena relación con la gente de Peñarol, las dos partes cumplieron, hay un tema económico que el jugador tiene sus necesidades", agregó.

El consejo de Carlos Bueno a Washington Aguerre y el futuro del golero en Peñarol; "Hoy no lo están valorando", dijo

Agregó que en Aguerre recibió cuatro o cinco ofertas que son tres veces más del salario que le ofreció Peñarol, sin contar el costo de la ficha; son propuestas que le cambian la vida, pero él es tan hincha de Peñarol que quiere escuchar que le ofrecen".

Monge informó que los clubes interesados por el arquero son de Argentina, Arabia, Chile y Ecuador.

"Es la oportunidad que tiene de concretar su futuro económico, por el año que tuvo y porque está en una edad de poder hacerlo", dijo el representante. Aguerre tiene 31 años actualmente.

Lo que dijo Carlos Bueno sobre el futuro de Aguerre

En una entrevista que este jueves le realizaron a Carlos Bueno en Carve Deportiva AM 1010 le preguntaran por el futuro de Aguerre.

¿Sigue Aguerre en Peñarol o no? "Son decisiones personales. Hablé con él hace poco y le dije que no se apurara, que pensara, que hoy se va se va por la puerta grande. A él le costó mucho volver. Y son decisiones con las que uno, a la larga o a la corta, le puede ir bien o mal. Hay que pensar bien y actuar bien. Hoy el tema es que no lo están valorando por lo que está pidiendo. Tiene otras ofertas y hoy el fútbol es económico. Ahora está en los dirigentes valorar lo que él le dio al club y sentarse a conversar. Estoy seguro que están haciendo eso día a día".

De todas formas, insistió: "Las decisiones son personales. Él lo debe pensar bien. También hay que ver cuál es la idea de él, si es económica o no".

Para Bueno el tema económico es clave para cualquier futbolista, porque la carrera del jugador es corta.

"Hoy piensa en lo económico y en salvar su carrera, porque es muy corta. Siempre le digo a mis jugadores: 'aprovechen su momento', y él debe aprovecharlo. Si es en Peñarol, bien, pero que sea por la plata que quiera ganar. Si es en otro equipo va a ganar el doble o el triple. Aquí es un tema dirigencial, del club y quien decide es él. Si elige tomar otro camino se irá por la puerta grande. Ojalá se quede. Si no se queda, que no lo escrachen ni lo maten como le pasó a muchos jugadores que se han ido".