El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, le ofreció US$ 7.000.000 a Toluca para quedarse con la ficha de Leo Fernández

Cuando River Plate argentino apostaba fuerte para quedarse con la ficha de Leonardo Fernández , mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2024 en la encuesta Fútbolx100 y figura de Peñarol semifinalista de la Copa Libertadores del año pasado, el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio le ofreció US$ 7.000.000 a Toluca para asegurarse la continuidad del futbolista.

La noticia impactó por estas horas debido a que, en caso de concretarse esta operación, será la más cara en la historia del fútbol uruguayo , que no suele comprar futbolista sino que transfiere en cifras millonarias.

De hecho, Peñarol es el club que en los últimos años vendió por más de US$ 60.000.000.

Desde que culminó la temporada 2024 con la consagración de Peñarol como campeón del Uruguayo y tras la gran campaña de los aurinegros que le permitió culminar tercero en el torneo más importante de Conmebol, los dirigentes se enfocaron en la continuidad de Fernández en el plantel que dirige Diego Aguirre.

Para ello debían realizar una fuerte inversión porque Toluca, que tiene contrato con Leo Fernández hasta mediados de 2026, pretendía monetizar la ficha del uruguayo.

20241110 Leonardo Fernández disfrutando de su golazo con Peñarol ante Liverpool Leonardo Fernández disfrutando de su golazo con Peñarol ante Liverpool FOTO: @OficialCAP

La figura de Peñarol 2024, que jugó todo el año a préstamo en los aurinegros y con el mismo sueldo que percibía en México (US$ 150.000 mensuales), no estaba en los planes de Toluca para 2025, y el club pretendía transferirlo. Para ello aspiraba a una cifra cercana a US$ 7.500.000 por la ficha del jugador.

En la última semana, medios argentinos informaron que River Plate, que dirige Marcelo Gallardo, hizo un ofrecimiento de US$ 7.000.000 por el 80% de la ficha del uruguayo más un 50% de un futbolista del club.

Peñarol sabía que tenía de su lado el deseo de Leo Fernández de continuar jugando en el club de sus amores y por el que hizo un máximo esfuerzo en diciembre 2023 para utilizarlo todo el año pasado.

20241217 Entrevista con Edgrado Novick, Leonardo Fernández y Jorge Chijane. Foto: Inés Guimaraens

De todas formas, solo un ofrecimiento millonario de Peñarol podrá conseguir que Leo Fernández permanezca en los aurinegros.

En ese contexto, este jueves, cuando se acortaba el tiempo para las negociaciones, el presidente Ruglio hizo un ofrecimiento de US$ 7.000.000 a Toluca para quedarse con el futbolista, según confirmaron a Referí desde el club.

Ahora es el club mexicano que debe resolver si acepta el ofrecimiento del presidente de Peñarol.

Los aurinegros comienzan la pretemporada este viernes a la hora 17.30 en el Campeón del Siglo.

Leo Fernández continúa en Montevideo, donde está entrenando, pero no se presentará a entrenar con el plantel principal aurinegro hasta tanto se formalice su continuidad, si es que finalmente Toluca acepta el ofrecimiento.

Desde el 1° de enero, Leo Fernández es jugador del club mexicano luego que el 31 de diciembre finalizó el vínculo con Peñarol que extendieron en dos acuerdos, el primero el 12 de enero, por seis meses (hasta junio 2024) y el segundo hasta diciembre.

El acuerdo entre Fernández y Peñarol tuvo dos etapas. En los primeros seis meses de 2024, cuando aún tenía contrato por una cesión a préstamo de Toluca a Fluminense hasta junio, el salario del jugador lo pagaron entre Peñarol y el club brasileño.

Desde julio, Peñarol se hizo cargo del 100% del salario, que pagó parcialmente. En los últimos seis meses pagó el 50% del salario y se comprometió a pagar en 2025 la otra mitad del salario.

Fernández es un futbolista que tiene un contrato anual de US$ 1.800.000.

La aspiración de Peñarol, que a través de su presidente ofreció US$ 7.000.000 por la ficha del uruguayo, es firmar un contrato a largo plazo con el jugador para transformarlo en la nueva figura joven (cumplió 26 años en noviembre) con la que los aurinegros pretenden construir años de éxitos a nivel local y destacadas actuaciones a nivel internacional que puedan financiar la llegada de Fernández.

Los millonarios premios que paga la Copa Libertadores y las recaudaciones que logró Peñarol en 2024, que entre los dos ingresos superaron los US$ 12.000.000, son una de las bases de la gran apuesta por Fernández.

El jugador de Peñarol fue elegido como mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2024 en la encuesta Fútbolx100 e integra el equipo ideal.