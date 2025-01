Se bajó River Plate de la puja por Leo Fernández, y Peñarol está cada vez más cerca de asegurar la continuidad del 8

La continuidad de Leo Fernández en Peñarol está cada vez más cerca, luego que este viernes se confirmó que River Plate no seguirá pulseando con los aurinegros por la contratación del volante que fue el mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2024 en la encuesta Fútbolx100 de Referí.

El jueves de tarde, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, elevó a Toluca de México una oferta de US$ 7.000.000 para quedarse con el 80% del pase de Leo Fernández.

Por estas horas, Toluca tiene en la mesa exclusivamente el ofrecimiento de Peñarol, por tanto en las próximas horas se debería oficial el acuerdo y el histórico traspaso de Fernández a los aurinegros.

El pase de Leo Fernández a Peñarol

Leo Fernández llegó a Peñarol en enero de 2024 en calidad de préstamo por seis meses. En junio, renovaron hasta el 31 de diciembre.

Desde este 1° de enero, el futbolista volvió a ser jugador de Toluca, que no lo tiene en sus planes y pretende negociarlo.

En ese contexto apareció River con una oferta millonaria, que igualó Peñarol este jueves.

La explicación de Ruglio a la millonaria oferta de Peñarol a Toluca

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, explicó este viernes cómo se concretó la operación y por qué: "Todo lo que generó Leo, el nivel de juego, la edad que tiene, poder tener un nuevo ídolo por unos cuantos años, la ilusión de los niños, la cantidad de gente que se hace socia, las nuevas generaciones que juegan a ser Leo, un montón de cosas que no lo convierten en un jugador más. Y también una coyuntura del del club, que pagaba US$ 1 millón y pico por año de intereses y ahora tenemos deuda cero, y si había que tomar un riesgo económico era este", dijo en Carve Deportiva.

Ruglio además señaló que con Eduardo Zaidensztat (vicepresidente y contador del club) "hicimos las proyecciones de lo que podemos pagar como si no recaudáramos ningún peso", aunque la idea es lanzar una colecta que está preparando Guillermo Varela.

"Tenemos un montón de gente que nos ha dicho que cuenten con ellos y que en la espalda de la caja del club cargue lo menos posible. Hay varios empresarios, hinchas del club, que nos llamaron para colaborar. Veremos todo lo que podamos sacar de donaciones no reintegrables o reintegrables sin intereses, para terminar de armar el combo".

La idea de Peñarol es pagar el mayor porcentaje del futbolista en "dos años y poquito", dijo Ruglio, y agregó: "Lo hicimos así porque después se pasa de nuestro período".

El club propuso a Toluca pagar cuatro cuotas de US$ 1.500.000 (enero 2025, diciembre 2025, junio 2026, diciembre 2026) y US$ 1.000.000 en 2027.

El presidente expresó que este viernes se reunirá con Jorge Chijane, representante de Fernández, para negociar el contrato del futbolista, que sería de entre tres y cuatro años.

Peñarol comenzó la pretemporada este viernes de tarde en Los Aromos sin Fernández.

El contrato que tiene Leonardo Fernández con Peñarol y la proyección a tres años

Leonardo Fernández tiene un contrato de US$ 1.800.000 al año.

Durante el primer semestre de 2024, Peñarol pagó una parte del salario de US$ 150.000 mensuales, de la mayor parte se hicieron cargo Fluminense, club en el que el jugador estaba a préstamo, Toluca y el futbolista.

En el segundo semestre de 2024, Peñarol se hizo cargo de la totalidad del salario pero solamente pagó el 50%. La otra mitad se comprometió a abonarlo en 2025, por tanto, este año el club le debe pagar a Leo Fernández por salarios los US$ 450.000 que quedaron comprometidos del año pasado más el contrato que, en caso de mantenerlo, será no menor a US$ 1.800.000 por cada temporada.