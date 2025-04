Lo que dijo el presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, sobre los graves incidentes con Peñarol, el traslado al Campeón del Siglo, los "escopetazos" y "el curro" de las empresas de seguridad

El directivo pidió disculpas por los hechos ocurridos y señaló que espera un castigo que el club va a “tatar de que sea lo más leve la sanción porque no es todo culpa de Cerro”, según declaró a las radios Sport 890 y Carve Deportiva.

Jaureguiverry no quiso dar detalles de la hora que el operativo de seguridad del Ministerio del Interior les marcó para la salida de sus hinchas rumbo al Campeón del Siglo, pero afirmó que el traslado se demoró más de la cuenta.

-ine9088-jpg..webp Alfredo Jaureguiverry Inés Guimaraens

“Eso está todo en la parte de la seguridad de Cerro que se va a poner en los descargos”, explicó.

“En el camino te van surgiendo cosas”, sostuvo. "Para cualquiera que sale del Oeste, sabemos que es un trayecto complicado, y más un fin de semana. Ni que hablar con un partido", señaló, y comentó que hay "situaciones inesperadas" en los trayectos y que es "imposible" llegar en el tiempo estimado.

El Ministerio del Interior informó este lunes que el operativo de seguridad desplegado por la Dirección General de Seguridad en el Deporte se inició a las 17:00 horas cuando comenzaron a llegar los hinchas de Cerro. Según informaron fuentes policiales, la parcialidad del club albiceleste fue recibida de manera agresiva y violenta por parte de un grupo de parciales de Peñarol, lo que derivó en disturbios en los accesos al estadio.

El titular albiceleste también expresó que este tipo de encuentros deben tener una mayor planificación del operativo de seguridad. “Los partidos de riesgo no podes arreglarlo en la semana previa”, comentó el directivo, quien no estuvo en el Campeón del Siglo este domingo por razones personales.

“Escopetazos” en la llegada al Campeón del Siglo

"Yo sé que no somos nenes de pecho", dijo Jaureguiverry sobre los hinchas de Cerro.

El presidente albiceleste contó lo que pasó con un hincha del equipo que fue al estadio aurinegro y dijo que hay varios parciales que “están lastimados de verdad” y que no hicieron la denuncia.

“Tengo un amigo que me mandó la foto, que se bajó, y dice que desde que se bajó hubo escopetazos. Es un trabajador. Desde la estación hasta que llegó hasta la cancha, tuvo que ir peleándose. Y es un labrante. Es como el dicho, obligado pelea cualquiera: te vienen a pegar y tenes que pelearte”, comentó.

whatsapp-image-2023-02-04-at-16-46-44-jpeg..webp Hinchas de Cerro en el Campeón del Siglo / Archivo Leonardo Carreño

También señaló que hubo proyectiles “de un lado y del otro” y no solamente por parciales de Cerro.

“Esto se arregla fácil: Cerro tiene hasta tal horario para llegar y si no llegas, no tenés chance de pasar. Pero todo como tiene que ser, todo tiene que ser planificado”, expresó.

Además, reiteró que debe haber una mayor planificación de los partidos de riesgo. “Todo tiene que ser planificado, se tiene que trabajar y no en la semana previa. Vos no podes trabajar la semana previa, es imposible, porque va cambiando todo, eso lo tenes que trabajar, en un clásico, por ejemplo, 60 días antes”.

“De la nada sale un problema”, comentó. “Tenés que prevenir”.

“El gran curro” de las empresas de seguridad en las canchas de fútbol

Jaureguiverry también cuestionó el rol de las empresas de seguridad en los partidos de fútbol.

“¿Qué función cumple la empresas de seguridad? ¿quién me lo dice?”, comentó en la nota y la respuesta fue “nada”.

“Esos es un gran curro, vamos a hablar las cosas como son, es un gran curro. Yo ya lo dije perfectamente”, señaló Jaureguiverry. “Cómo puede la Asociación… Tiene que llamar a licitación a una empresa de seguridad, y no puede cobrar una 200 y otra 700, y hacen lo mismo. Acá tiene que decir van a cobrar tanto…”.

“Fue orquestado y metido (las empresas de seguridad), fijate, acá sabemos bien quienes son los dueños de cada empresa de seguridad. Puede figurar cualquiera, pero sabemos bien cómo se formó cada empresa de seguridad”, comentó. “Pero no hay ninguno que diga por qué no la sacan. Fijate los déficits que pagan todos los clubes, la metieron y no hay quien las mueva”, comentó.

Y sobre el partido de este domingo, señaló que “los dos guardias de seguridad”, que había en el sector de Cerro “no incidieron en nada”.