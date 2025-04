"Se suspende porque somos nosotros": gerente deportivo de Cerro cuestionó la seguridad de Peñarol y criticó lo que pasó con Nacional en el clásico del Gran Parque Central

“Trabajamos toda la semana para que no pasara esto”, dijo a VTV.

Luego, cuestionó a los aurinegros por el sector que le dieron en la tribuna visitante, colocándola en un extremo cercano a parciales aurinegros, lo que se pudo evitar si los ponían en el medio de la cabecera, ya que la misma era solo para público visitante.

“Peñarol pone a nuestra gente al lado de la tribuna donde va su hinchada teniendo una tribuna grande para ubicarla”, comentó, según recogió el portal Calefutboleros.

Partido suspendido pic.twitter.com/IKGJoUFj8u — Club Atlético Cerro (@CACerro_oficial) April 27, 2025

"Estas cosas solo se las hacen a Cerro”, agregó.

Luego, cuestionó, al igual que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, a la dualidad de criterios para suspender partidos y puso como ejemplo lo que ocurrió en el clásico de la segunda fecha del Torneo Apertura en el Gran Parque Central, cuando hinchas de Nacional tiraron un encendedor y una petaca de vidrio al campo de juego, el partido se detuvo, pero continuó.

“Se suspende porque somos nosotros, porque se jugó un clásico y volaron cosas por todos lados y no se suspendió”, dijo Iraola.

También señaló, con respecto a las hinchas de Peñarol y de Nacional, que “cuando ellos van a jugar al Tróccoli siempre van bien tranquilos por la ruta y acá ya hubo problemas al llegar”.

Por último, lamentó lo ocurrido, pero señaló que se podía haber evitado. “Por supuesto que no justifico y no está bien lo que hicieron los hinchas tirando cosas, pero las cosas no se hicieron como debían”.

"El operativo falló"

Este lunes a primera hora, Iraola volvió a hablar de los hechos ocurridos. “El día de ayer fue un día que opacó una fiesta del fútbol. Como es sabido, la rivalidad no es de ahora y creo que el operativo falló”, dijo a Los titulares de radio Carve Deportiva.

“Cuando salimos del Tróccoli había un camión de la Republicana y una camioneta esperando la parcialidad de Cerro”, comentó. “El tema en el Campeón del Siglo es que tenés tres cuadras en el que si no vas tres horas antes o media hora después, tenés tres cuadras en donde se cruzan la gente de Cerro con la de Peñarol”.

“Si vas sin identificarte, no pasa nada, pero si vas con camisetas de Cerro, tenés que pelear tres cuadras. Desde la rotonda hasta la entradas es imposible, no hay quien lo maneje”, sostuvo. "Es imposible no cruzarse".

“No justificó lo que pasó porque está mal, no justifico que salga lastimado ningún parcial de ningún equipo ni la tirada de piedras, porque está mal, peo lo que pasa es que fueron como un desencadenante del problema que hubo antes, peleas de las dos hinchadas y parciales de Cerro lastimado, y después quedó un ambiente rarísimo”, comentó.

“Queda que siempre los culpables somos nosotros. Va Cerro, va Nacional, u otro equipo con rivalidad de Peñarol y se complica”, expresó.

Iraola señaló que tiene “clarísimo” que Cerro quedó expuesto a una dura sanción por parte de la AUF. “El único perjudicado va a ser la institución y la sanción va a venir”.

“Si esto se hubiera previsto no tenía que haber pasado nada, si hubiéramos ido a las 2 o 3 de la tarde, como ha pasado, no pasaba nada. O le buscan la forma de entrar por otro lado y tampoco pasa”, señaló.

Con respecto a la salida del Campeón del Siglo, señaló que fue mejor que la llegada.