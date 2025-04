Ignacio Ruglio recordó el clásico del Gran Parque Central que no se suspendió ante Nacional y criticó la "dualidad de criterios" de la Policía

Ruglio dijo que no recibió llamadas del presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry: "¿Qué le voy a pedir a mis colegas de Cerro si luchan para llevar un club adelante? Capaz que se comunican luego. Esto sucede en todo el mundo, no creo que la dirigencia de Cerro quiera esto, porque hoy pierden los tres puntos, el partido no se va a jugar . Pero tengo una buena relación con Alfredo".

"Fui 10 veces al Ministerio del Interior por esto. Siempre a colaborar. Porque no debería ser tan complicado. Le vendimos 190 entradas a Cerro. Cuando nosotros vamos a jugar de visitantes, nos dan un lugar, nos juntamos ahí y vamos caminando. El que no va ahí, después no entra. Los hinchas de Cerro vinieron 30 minutos antes del inicio del partido y bajaron entre medio de los hinchas de Peñarol, con el Campeón del Siglo con mucha gente ya. Me llama la atención. No estamos planteando nada extraño. Te los ponen en medio de la ruta y vuela gente para todos lados, lastiman familias, rompen autos. Y después tengo al socio que se me queja, que me dice que paga su cuota y la de sus hijos, que paga un parking y pasan estas cosas", manifestó molesto.

Ruglio justificó que la hinchada de Cerro fuera alojada en la Tribuna Guelfi bien contra un costado, pegado a la Tribuna Henderson porque hacer una separación y llevarlos al medio sale "US$ 14 mil".

Finalmente, el presidente de Peñarol recordó el clásico del 6 de octubre de 2024 cuando la hinchada de Nacional protagonizó graves incidentes en un partido ante Peñarol, pero el partido no fue suspendido a pesar de que el juez Leodán González lo suspendió parcialmente en tres ocasiones.

"En el Parque Central tiraron de todo, pero había garantías para seguir. Hoy no. Hay dualidad de criterios. ¿Cuál es el criterio de la Policía? En el Parque tiraron todo y había garantías solo con hinchada locataria y hoy con dos hinchadas lo suspenden. Se vendieron 15.510 boletos hoy. ¿Por qué no se suspendió aquel clásico y acá con las dos hinchadas sí lo suspenden?

Nacional iba ganando aquel clásico 2-1 con gran superioridad futbolística. Si el partido era suspendido, el partido se le daba por perdido a los tricolores que además, iban a ser sancionados con un punto en el Uruguayo 2024. Pero el clásico siguió y Nacional lo ganó.

Según informó Referí, Leodán González actuó siguiendo en aquel clásicos los protocolos intergremiales y no suspendió el partido porque los jugadores no se lo pidieron y porque la Policía le dio garantías de que se podía terminar.

Cabe recordar que la misma Policía que dio esas garantías había fallado estrepitosamente montando un operativo donde debía controlar a una sola hinchada y esta ingresó una gran cantidad de banderas robadas a Peñarol y una artillería de pirotecnia que fueron tirando durante el partido llegando incluso a aturdir a dos jugadores de Nacional.