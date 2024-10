¿Por qué fue correcta la decisión de Leodán González de no suspender el clásico entre Nacional y Peñarol?

Al juez, y también al VAR Christian Ferreyra, dirigentes de Peñarol le endilgaron que no expulsó a Gabriel Báez por una durísima entrada de atrás contra Javier Cabrera, con uso de fuerza excesiva, pero también que no suspendió el partido cuando la hinchada de Nacional generó todo tipo de desmanes.

En conferencia de prensa a la salida del consejo directivo del martes por la noche, Ruglio expresó: "Cuando ves los programas al otro día del clásico y lo que se ven son incidentes donde increíblemente no cortaron el partido cuando a partidos nuestros los habían cortado por una piedra y un día porque dijeron que había un arma en la tribuna que nunca apareció ninguna evidencia. Dijeron ‘está suspendido por un arma en la tribuna’. Cuando pedimos evidencia, nunca apareció. Suspendieron un partido nuestro con la pérdida de puntos para nosotros porque supuestamente había volado una piedra. Acá voló todo. Hasta dos mates tiraron. Caía una bomba y decía: ‘es la última’, pero seguían tirando. Entonces, creo que quedaron demasiado expuestos esta vez, por eso no teníamos mucho para decir esta vez porque ya lo estaba diciendo todo el mundo, después si esto sigue pasando y ellos empujan con sus decisiones el normal desarrollo del campeonato, ahí veremos qué decisiones tomaremos, que hoy se barajaron algunas, vamos a esperar con el tiempo a ver si esto se normaliza".

Sin embargo, la decisión de González de seguir el juego estuvo bien tomada.

Así lo hizo saber el presidente de la Asociación de Árbitros del Fútbol Uruguayo (Audaf), Yimmy Álvarez, quien explicó cuál es el manual de procedimientos que rigen en este tipo de situaciones.

En diálogo con Referí, Álvarez explicó: "Los jueces, en cancha, tienen dos motivos para suspender un partido. Uno se puede dar si el veedor de seguridad de la AUF o el encargado de seguridad del operativo del Ministerio del Interior le dicen al juez que no están dadas las garantías para seguir el espectáculo. Y la otra forma de suspender se puede dar por una decisión gremial".

20241006 Leodán González, clásico, Nacional, Peñarol, Torneo Clausura 2024. Foto Inés Guimaraens (2).jpeg Leodán González y su charla con la Policía Foto: Inés Guimaraens

"Esa decisión gremial", explicó Álvarez, "la pueden adoptar los jueces o los jugadores".

"Los jueces la pueden adoptar cuando un integrante del equipo arbitral es agredido o también la pueden acordar en el campo los jugadores a través de los dos capitanes de los equipos. En ese caso, le tiene que decir al juez que al haber sido agredido un jugador no están dadas las condiciones para seguir y el juez, por los acuerdos intergremiales que regulan a los actores del fútbol, también puede suspender el partido", agregó.

"Ninguna de esos supuestos se dio en el partido del domingo. Por eso fue diferente a lo que pasó en el partido con Boston River donde el encargado de seguridad expresó que no estaban dadas las garantías para seguir con el partido", concluyó Álvarez.

Sobre los incidentes en sí, Álvarez recordó que en mayo se reunió con autoridades del Ministerio del Interior junto con Diego Scotti, presidente de la Mutual, y le hizo una serie de recomendaciones para los partidos de "alto riesgo", como son los clásicos.

"En marzo estuve en Europa, fui a un partido de Real Madrid-Getafe y a uno de Paris Saint Germain contra Niza y vi cómo se aplican medidas preventivas de seguridad. Algunas de ellas se las sugerimos al Ministerio del Interior. Los buses de los clubes son acompañados por guardia montada (policía a caballo) desde un kilómetro antes de su llegada a los estadios. Además, a los hinchas se les hacen dos controles previos antes de que su entrada, donde tienen que exhibir la entrada. Eso va generando que personas que no estén en condiciones de entrar no puedan entrar", explicó Álvarez.

¿Qué pasó en Boston River vs Peñarol en el Torneo Clausura 2022?

En aquel encuentro no cayó "una piedra" como denunció Ruglio y tampoco se suspendió cuando se denunció que había un arma en la tribuna.

Los incidentes comenzaron en el entretiempo cuando hinchas de Peñarol comenzaron a lanzarle proyectiles a un camarógrafo de Tenfield.

Al minuto 79', un integrante de la seguridad privada que estaba dentro del campo de juego (de la empresa Golani), denunció que un hincha le exhibió un arma de fuego.

stuani-jpg..webp Peñarol vs Boston River, Clausura 2022 Leonardo Carreño

El partido estuvo detenido seis minutos y se reanudó. Estaban 1-1 y González pitó un penal a favor de Boston River y el mismo fue anotado. Ahí, en el minuto 87, los hinchas de Peñarol lanzaron, según el informe en el que se basó la Comisión Disciplinaria de la AUF para fallar, "encendedores, piedras y cascotes de gran porte" y además comenzaron a romper el tejido generando el riesgo de una invasión al campo de juego.

Fue ahí cuando los encargados del operativo de seguridad le indicaron al juez de que no estaban dadas las garantías para seguir y González suspendió el partido.

La Comisión dio el partido por terminado, no decretó que se jugara el pico (faltaban 3' más la adición), y además castigó a Peñarol con jugar un partido a puertas cerradas.

La Comisión no entendió que los hechos generados fueron "manifiestamente graves", como para aplicar una sanción mayor, porque las pedradas no llegaron a destino, porque no hubo intento de invasión del campo de juego y porque la presencia del arma no fue probada ya que el funcionario de seguridad fue citado a declarar y no compareció ni justificó su ausencia en la audiencia.

Ignacio Ruglio otra vez a la carga contra los árbitros

"Esto ya lo venía venir, lo dije antes, por los jueces que nos designaron, ya sé quién le sacó esos puntos a Miramar cuando les iban ganando 1-0. Después el Chino Lasalvia denunció cosas de las que se tuvo que retractar. Todos sabemos lo que pasa acá. Hay un momento en que nos van a sacar de casillas a todos. Como también dijeron los jugadores los jugadores: ‘nosotros podemos tener un mal partido, pero ellos juegan con nuestro trabajo y están jugando con el trabajo de todos nosotros’. Yo estoy todos los días 10 horas acá adentro y después llega el fin de semana y ellos te deciden cómo sale un partido arbitrariamente”, agregó Ruglio quien también afirmó que los árbitros "manchan" al fútbol uruguayo y que en las definiciones de los torneos inclinan deliberadamente la balanza a favor de Nacional.

Todos los consejeros presentes firmaron una carta para pedirle audiencia al Colegio de Árbitros y una reunión, en carácter de grave y urgente, al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

Los asesores letrados de Audaf analizan por estas horas las últimas declaraciones de Ruglio para determinar si tienen que activar canales internos en la AUF para denunciar las mismas, algo que, en caso de concretarse, harán en forma discrecional y sin ventilarlo públicamente, preservando así los puentes de diálogo y el buen relacionamiento que pretender tener con todas las partes.