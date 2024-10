Ignacio Ruglio dijo que los árbitros "manchan" al fútbol uruguayo y que "inclinan la definición" de los torneos a favor de Nacional

"Son cosas a nivel arbitral que no hemos hablado mucho en estos días porque han sido tan unánimes en la opinión pública y en los formadores de opinión que salir a decir que era imposible que no hayan visto alguna jugada o que era imposible que ese partido hubiera continuado después de lo que estaba pasando, era llover sobre mojado", comentó.

Ruglio se refirió así a la brutal patada, con uso de fuerza excesiva, que Javier Cabrera recibió de Gabriel Báez que no fue sancionada en tiempo real por el juez Leodán González y que desde la cabina de VAR Christian Ferreyra no hizo revisar.

Pero también se refirió a los graves incidentes que generó la hinchada de Nacional que detuvo tres veces el partido, que lanzó proyectiles de todo tipo y tamaño al campo de juego, que tiró pirotecnia al campo de juego aturdiendo a dos jugadores del propio Nacional y que exhibió nueve banderas robadas a Peñarol.

A pesar de todo ese cúmulo de irregularidades, González no suspendió el partido y se encomendó a las garantías que le dieron los encargados de seguridad del clásico, los mismos que habían fallado en forma rotunda en un operativo que permitió que ingresara un arsenal de elementos prohibidos a la tribuna Abdón Porte, donde se generaron los desmanes.

"Encontramos a todo el consejo directivo unido. Emitimos una carta que la quisieron firmar todos, (Rodolfo) Catino y (Gonzalo) Moratorio propusieron que de ir al Colegio de Árbitros vayamos los once dirigentes en representación del club, que no queremos que nos pase lo que ha pasado en otros años con las definiciones de los campeonatos y como presidente es reconfortante porque está todo el club tirando para el mismo lado".

A diferencia de la última carta emitida tras consejo directivo, que fue firmada solo por Ruglio (acusando a Nacional de "traición" por proponer bajarse de la Copa AUF Uruguay para luego dar marcha atrás y jugar un certamen que Peñarol renunció a disputar), esta vez todos los consejeros y delegados presentes la firmaron.

La misma quedó con la rúbrica de Ruglio y los consejeros titulares Edgardo Novick (secretario), Evaristo González y Rodolfo Catino y los que participaron el martes con el sistema de rotación implementado en este 2024 para darle participación a dirigentes de todos los grupos: Marcelo Solomita, Gonzalo Moratorio, Claudio Rivas (por el oficialismo), Fernando Jaboco y Gastón Barragán, así como también los delegados Julio Trostchansky y Gustavo Guerra.

"Queremos ir por los canales que ellos nos dan, ir al Colegio de Árbitros, aunque ya está un poco gastado porque te ponen alguna excusa siempre en resoluciones unánimes de ver. Ahora se bromeaba: '¿qué van a decir de la patada al Cangrejo y cuál es la excusa que nos van a dar para decir que está bien cobrado?' Pero es el ámbito que tenemos y el ámbito al que tenemos que seguir yendo porque son los canales que hay que recorrer. Vamos a agregar al presidente de la AUF porque es la figura máxima y porque creemos que con estos escándalos arbitrales siempre se termina poniendo en duda al fútbol uruguayo en las definiciones del campeonato y siempre hacia el mismo club. Vamos a ver cómo lo manejamos estos días en estos canales formales", anunció Ruglio.

Invitación de Alejandro Domínguez para Ignacio Ruglio e Ignacio Alonso

"Este martes el presidente de la Conmebol (Alejandro Domínguez) me invitó junto con los otros tres presidentes de clubes que vamos a definir la Copa Libertadores (River Plate, Botafogo y Atlético Mineiro) el miércoles 16 a Asunción a una reunión con los presidentes de las federaciones, Chiqui Tapia, el presidente de Brasil (Ednaldo Rodrigues) y Nacho Alonso, y vamos a compartir dos días para charlar con más calma. Lo único que nos preocupa es que en una recta final de campeonato nos vuelvan a inclinar la definición hacia el lado que lo vienen inclinando últimamente", sostuvo el presidente mirasol.

Ruglio volvió a recordar la patada que Hernán Heras no sancionó como falta a Gastón Ramírez ante Racing, algo que lo llevó a volver a los estados de WhatsApp para fustigar a los árbitros. "No tiene explicaciones las cosas que están haciendo. Después nuestros jugadores se ofuscan, con una patada que no había forma de no verla. Después ya quedan alborotados. Después hubo un penal donde lo cruzaron al Cangrejo Cabrera, que ni lo llamaron del VAR, somos el único club al que el VAR no lo llama para revisar. Después, en el clásico nos dijeron que no iba a pasar nada con (Christian) Ferreyra y es Ferreyra el que no ve una patada que hasta internacionalmente se pasó por todos lados, y el Cangrejo entra al vestuario y la pantorrilla era todo sangre. Se están manchando ellos, están manchando al fútbol uruguayo. No salí en estos días porque ya lo estaba hablando todo el mundo y si ponía un estado era más de lo mismo".

"Hoy arranqué el consejo pidiéndole a mis compañeros que hablaran para ver qué hacemos. Porque yo probé con diplomacia y no sirve porque tiran para el mismo lado, probé con los estados y no sirve porque tiran para el mismo lado. Siempre inclinan la balanza en la definición de los campeonatos para el mismo lado, entonces la decisión que tomó el club la iba a acompañar y por eso fue unánime de acompañar los canales que analizamos", concluyó Ruglio que en esta ocasión no nombró a Nacional pero que lleva años declarando que Nacional tiene injerencia sobre la AUF y que es sistemáticamente favorecida por los arbitrajes.

Cabe recordar que la política de confrontación que Ruglio ejerció contra la AUF de Alonso lo llevó a quedarse afuera de la composición del actual consejo ejecutivo de la AUF, además de perder unas cuantas batallas libradas en la arena política, y que los reclamos contra los árbitros son moneda corriente en los dos cuadros grandes.

Basta recordar que a comienzos de años, tras los clásicos de verano, y tras el clásico del Torneo Apertura, el presidente de Nacional Alejandro Balbi estaba de punta contra los jueces (porque los tricolores habían sido perjudicados por penales no cobrados) y que por entonces, Ruglio nada decía al respecto. Ahora ocurre lo mismo, pero a la inversa.

Malestar por cambio de fecha de Cerro Largo vs Nacional

Ruglio también criticó el cambio de fecha del partido de Cerro Largo vs Nacional que no se jugará este sábado y que pasó para el domingo. "Dicen que es porque no tienen hoteles, pero tienen hoteles a 60 o 100 kilómetros. A ellos se les cambian los partidos cinco días antes".

La decisión generó honda molestia en el presidente de Cerro Largo Ernesto Dehl, tal como se lo expresó a Referí.

"Están generando un fútbol uruguayo que siempre se define para el mismo lado. Yo dije operación rescate a tiempo, y ya los tienen a dos puntos. Nosotros ya hicimos la autocrítica de que hicimos un mal clásico. Pero tampoco me sirve como excusa porque podés tener un mal clásico pero si ellos terminaban con 10 jugadores, capaz que era otro clásico. Hicimos un mal clásico, tenemos que corregir cosas, sí, pero si les tenés que expulsar a un jugador de ellos, expulsalo. Con 10 jugadores capaz que era otro partido. Y no es una cosa dudosa, recorrió internacionalmente esa patada. Ya nos viene pasando año tras año. Como les dije hoy a mis compañeros: 'decidan ustedes que quieren hacer, yo ya no les creo más'. Voy a ir al Colegio de Árbitros, los voy a escuchar, nos van a decir que el Cangrejo debe haber provocado al jugador de Nacional con la pantorrilla hacia atrás y que justo se quedó sin wifi el VAR, nos vamos a tener que ir y van a hacer lo que quieran al siguiente fin de semana como están haciendo hasta ahora", afirmó.