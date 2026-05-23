Asociación Uruguaya de Volantes: convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Elecciones

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De acuerdo a los Artículos 35 y 55 de los Estatutos Sociales se convoca a los Socios Honorarios Categoría “A”, Fundadores y Activos, para la Asamblea General Ordinaria y Elecciones de Presidente, cinco Titulares y cinco Suplentes para integrar la Comisión Directiva por el período 2026 – 2028 y tres Titulares y tres Suplentes para integrar la Comisión Fiscal por el período 2026 – 2028.-

El Acto Eleccionario se efectuará el día 27 de Mayo de 2026 de las 16.00 a las 20.00 horas en la Sede Social sita en la calle Edil Hugo Prato Nro. 2325 (ex Durazno).-

La Asamblea General Ordinaria en su primer llamado será a la hora 19.30 y el segundo llamado será a las 20.00 horas, con el fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.-

2) Consideración de la Memoria y Balance General al 31 de Diciembre de 2025.

3) Designación de socios vitalicios.

4) Resultado del Acto Eleccionario.

5) Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

Alfredo Mariño, Secretario

Julio Maglione, Presidente