Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Jueves:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / GRAN HERMANO URUGUAY

Gran Hermano Uruguay es oficial: los detalles del estreno, que llegará en 2026 e irá por Canal 10

El reality anunció su primera versión local este martes en Subrayado, luego de varios días de pistas y adelantos

14 de octubre 2025 - 20:55hs
Canal 10 estrena en 2026 la primera edición de Gran Hermano Uruguay

Canal 10 estrena en 2026 la primera edición de Gran Hermano Uruguay

La noticia fue anunciada durante la emisión de Subrayado en simultáneo con la plataforma de streaming del canal. Carolina García, conductora de la edición central de informativo, señaló que se trata de una producción prevista en el marco de los 70 años de Canal 10.

"El año que viene nos espera con un gran desafío", expresó por su parte la conductora de los programas satélites del reality, Eliana Dide. "Oficializamos entonces: se viene Gran Hermano a la pantalla de Canal 10", reafirmó Agustín Gil. Finalmente, después de ser adaptado en más de 70 países, el formato desembarcará por primera vez en Uruguay.

Más noticias
Gran Hermano 2023-2024
GRAN HERMANO

Las pistas de Canal 10 sobre un anuncio histórico: el primer Gran Hermano Uruguay

entre mates y los conocidos del barrio: asi imaginamos el gran hermano uruguayo que se anuncia esta tarde en canal 10
TELEVISIÓN

Entre mates y los conocidos del barrio: así imaginamos el Gran Hermano uruguayo que se anuncia esta tarde en Canal 10

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/canal10uruguay/status/1978245697452364097&partner=&hide_thread=false

Si bien el chat de Youtube del programa de streaming se llenó de personas que quieren participar del reality, todavía no se abrió el casting. Según aclararon los conductores, se anunciará en las redes oficiales del programa a partir de cuándo empezarán a recibirse las postulaciones.

El estreno oficial la primera edición de Gran Hermano Uruguay está previsto para 2026 y si bien no se dieron más detalles sobre la fecha en la que se emitirá el primer programa algunos de los exparticipantes del reality argentino adelantaron en la pantalla de Canal 10 que llegará en el segundo semestre del año.

Las pistas que había dejado Canal 10

El anuncio de la versión uruguaya del reality había sido adelantado a partir de una serie de pistas que durante los últimos días se habían generado desde Canal 10. Una de las primeras fue una publicación del director de Subrayado, Nelson Fernández, donde apuntaba a un "nuevo paso" en la historia del canal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fernandeznelson/status/1975959643693469865?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975959643693469865%7Ctwgr%5Edecc727851a25bb2c63a05e8a47c6d61803f4b61%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elobservador.com.uy%2Fcultura-y-espectaculos%2Fse-confirmo-las-pistas-canal-10-el-anuncio-del-primer-gran-hermano-uruguay-n6020771&partner=&hide_thread=false

Más tarde, el canal emitió el primer spot de varios que apuntaban a la revelación de una gran noticia este martes 14 de octubre, y en los últimos días se publicaron varias publicaciones en las redes que terminaron de disipar las dudas.

En especial una donde se ve la icónica valija de los participantes del reality en el estudio de Subrayado, y otra publicación de Eliana Dide, que condujo los debates uruguayos de la versión argentina del programa, donde se la veía a ella y a su compañero de piso Agustín Gil con un Golden Ticket y debatiendo sobre una novedad.

El camino hasta ahora de Gran Hermano Uruguay

Desde que Gran Hermano volvió a las televisiones de Argentina y Uruguay en 2022, el reality show volvió a consolidarse como un fenómeno mediático en las dos márgenes del Río de la Plata como no pasaba desde que llegó por primera vez al país vecino en 2001.

Ya desde su regreso y hasta su tercera versión, los uruguayos han participado con frecuencia en el reality argentino (y hasta ganaron dos veces).

Pero más allá de los competidores criollos, ya desde 2022 está el rumor de una eventual versión uruguaya del programa, que en los últimos tiempos tomó más cuerpo. En aquel momento, Darío Turovelzky, director general de Paramount en Latinoamérica, dijo al diario El País que la posibilidad de tener una versión uruguaya de Gran Hermano se “estaba explorando”.

En mayo de este año, Alejandro Ripoll, uno de los productores de la versión argentina del programa, pasó por el programa de streaming Ángel Responde, que conduce Ángel de Brito en el canal argentino Bondi. Allí, contó que la casa ubicada en Buenos Aires y que se usó para las versiones de ese país se alquilará a la primera producción uruguaya del programa, como ya pasó en los últimos años con las dos versiones chilenas que se hicieron.

"Va a ser una versión corta", afirmó Ripoll, que contó que si bien el conductor y todo el equipo serán uruguayos, la producción estará a cargo del argentino Marcos Gorbán, productor general del ciclo entre 2001 y 2007.

Temas:

Gran Hermano Uruguay Canal 10 Subrayado

Seguí leyendo

Las más leídas

Empleadas domésticas 

Amas de casa aceptan que empleadas domésticas tengan tres categorías laborales

Empresa sancionada por el BCU

Empresa que recibió la sanción más grave del BCU tiene una denuncia en Interpol que fue derivada a fiscalía

Fede Valverde ante Pachuca en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

Se conocieron los sueldos anuales de los futbolistas de Real Madrid y Federico Valverde ocupa un lugar de privilegio

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos