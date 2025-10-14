Gran Hermano Uruguay es oficial: los detalles del estreno, que llegará en 2026 e irá por Canal 10

Este martes se confirmó de manera oficial una noticia que hace tiempo viene rondando a la televisión vernácula: Uruguay tendrá su propia versión de Gran Hermano .

La noticia fue anunciada durante la emisión de Subrayado en simultáneo con la plataforma de streaming del canal. Carolina García, conductora de la edición central de informativo, señaló que se trata de una producción prevista en el marco de los 70 años de Canal 10.

"El año que viene nos espera con un gran desafío", expresó por su parte la conductora de los programas satélites del reality, Eliana Dide. "Oficializamos entonces: se viene Gran Hermano a la pantalla de Canal 10" , reafirmó Agustín Gil. Finalmente, después de ser adaptado en más de 70 países, el formato desembarcará por primera vez en Uruguay.

Si bien el chat de Youtube del programa de streaming se llenó de personas que quieren participar del reality, todavía no se abrió el casting . Según aclararon los conductores, se anunciará en las redes oficiales del programa a partir de cuándo empezarán a recibirse las postulaciones.

El estreno oficial la primera edición de Gran Hermano Uruguay está previsto para 2026 y si bien no se dieron más detalles sobre la fecha en la que se emitirá el primer programa algunos de los exparticipantes del reality argentino adelantaron en la pantalla de Canal 10 que llegará en el segundo semestre del año.

Las pistas que había dejado Canal 10

El anuncio de la versión uruguaya del reality había sido adelantado a partir de una serie de pistas que durante los últimos días se habían generado desde Canal 10. Una de las primeras fue una publicación del director de Subrayado, Nelson Fernández, donde apuntaba a un "nuevo paso" en la historia del canal.

Más tarde, el canal emitió el primer spot de varios que apuntaban a la revelación de una gran noticia este martes 14 de octubre, y en los últimos días se publicaron varias publicaciones en las redes que terminaron de disipar las dudas.

En especial una donde se ve la icónica valija de los participantes del reality en el estudio de Subrayado, y otra publicación de Eliana Dide, que condujo los debates uruguayos de la versión argentina del programa, donde se la veía a ella y a su compañero de piso Agustín Gil con un Golden Ticket y debatiendo sobre una novedad.

El camino hasta ahora de Gran Hermano Uruguay

Desde que Gran Hermano volvió a las televisiones de Argentina y Uruguay en 2022, el reality show volvió a consolidarse como un fenómeno mediático en las dos márgenes del Río de la Plata como no pasaba desde que llegó por primera vez al país vecino en 2001.

Ya desde su regreso y hasta su tercera versión, los uruguayos han participado con frecuencia en el reality argentino (y hasta ganaron dos veces).

Pero más allá de los competidores criollos, ya desde 2022 está el rumor de una eventual versión uruguaya del programa, que en los últimos tiempos tomó más cuerpo. En aquel momento, Darío Turovelzky, director general de Paramount en Latinoamérica, dijo al diario El País que la posibilidad de tener una versión uruguaya de Gran Hermano se “estaba explorando”.

En mayo de este año, Alejandro Ripoll, uno de los productores de la versión argentina del programa, pasó por el programa de streaming Ángel Responde, que conduce Ángel de Brito en el canal argentino Bondi. Allí, contó que la casa ubicada en Buenos Aires y que se usó para las versiones de ese país se alquilará a la primera producción uruguaya del programa, como ya pasó en los últimos años con las dos versiones chilenas que se hicieron.

"Va a ser una versión corta", afirmó Ripoll, que contó que si bien el conductor y todo el equipo serán uruguayos, la producción estará a cargo del argentino Marcos Gorbán, productor general del ciclo entre 2001 y 2007.