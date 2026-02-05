Dólar
/ Nacional / VIDEO

Cuatro personas fueron rescatadas tras volcar su embarcación en el arroyo San Francisco

Se trata de tres adultos y un menor, quienes fueron ubicados por las autoridades mientras solicitaban ayuda

5 de febrero 2026 - 13:38hs
rescatearmada0502

Cuatro personas fueron rescatadas este miércoles tras el vuelco de su embarcación en el espejo de agua del Río Uruguay, en la zona de San Francisco, informó la Armada Nacional.

A las 11:35 horas, la Prefectura de Puerto recibió un llamado de una mujer en estado de alteración, quien informó sobre el hecho. En ese momento zarpó al lugar la embarcación PNN 700, con dos tripulantes, que encontró a tres adultos y un menor solicitando ayuda.

Los rescatados fueron elevados a bordo, constatándose que se encontraban en buen estado de salud, y trasladados a la costa para ser asistidos por una emergencia móvil en la zona del Arroyo San Francisco, donde se les realizó un chequeo sanitario. Personal médico confirmó que se encontraban en buen estado.

La Prefectura de Colón, ubicada enfrente del lugar del incidente, también participó en el operativo para brindar apoyo.

Posteriormente, la embarcación PNN 576 acudió al sitio para remolcar la embarcación siniestrada, llamada “SIMÓN”, matrícula CC 1289, que se encontraba a la deriva y representaba un peligro para la navegación. Esta embarcación había realizado el despacho correspondiente antes del incidente.

Personas Armada Nacional San Francisco

