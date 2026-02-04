La Justicia imputó a los 11 detenidos por el intento de robo a un banco de la Ciudad Vieja

La jueza del Crimen Organizado Diovanet Olivera imputó este miércoles a los 11 detenidos por el frustrado asalto a un banco de la Ciudad Vieja y les impuso una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días mientras se desarrolla la investigación. Entre los delincuentes hay ciudadanos brasileños y paraguayos y se indaga si hay conexiones con el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal con base en Brasil.

En una conferencia de prensa de la plana mayor del Ministerio del Interior, el director de investigaciones de la Policía, Julio Sena, dijo que se está en contacto con autoridades de los países de la región para obtener más información

La Secretaría de Inteligencia de Presidencia había recibido meses atrás una alerta desde el exterior sobre la posibilidad de que el PCC realizara una operación como la que se llevó a cabo en Montevideo, dijeron a El Observador fuentes del gobierno.

Se trató de una información genérica a partir de la cual Inteligencia emitió una alerta reservada que activó los trabajos del Ministerio del Interior que terminaron con el hallazgo de un túnel con el que los delincuentes intentaron llegar a un banco de la zona.

En Ciudad Vieja sigue trabajando personal de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, junto a Dirección Nacional de Bomberos y Policía Científica, con el objetivo de determinar el trayecto total del túnel y sus conexiones. Las autoridades difundieron imágenes del primer tramo periciado, mientras continúan las tareas técnicas y de investigación.

Los extranjeros que participaron de la preparación de lo que el Ministerio del Interior denominó como “el robo del siglo” habían instalado su base de acción en una casa del balneario El Pinar (Canelones) que alquilaron desde el 20 de enero hasta el 20 de marzo. Fuentes de la Policía de ese departamento dijeron a El Observador que el seguimiento de los pasos de los delincuentes fue realizado directamente desde la cartera que encabeza Carlos Negro y que la jefatura canaria no participó del operativo.

Según informó Telemundo 12, la investigación denominada Operación Blindaje que culminó con la detención de 11 personas y con el hallazgo de un túnel en la Ciudad Vieja con el que se pretendía ingresar a un banco de la zona, tuvo su origen en un operativo contra una boca de drogas del balneario Neptunia donde se detectó una red de distribución clandestina en esa zona de Canelones

Siete de los detenidos fueron imputados en calidad de autores, tres en calidad de coautores y uno en calidad de cómplice, por la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir en concurrencia con un delito de hurto especialmente agravado por la pluriparticipación en grado de tentativa.

A uno de los autores se le imputó la comisión de un delito de suministro de sustancia estupefaciente en modalidad de negociación agravado por utilizar un hogar como venta y a otro el suministro de sustancia estupefaciente en modalidad de negociación agravado por utilizar un hogar como venta en régimen de reiteración real, con un delito de porte y tenencia de armas de fuego y un delito de tráfico interno de municiones.