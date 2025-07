"Estoy feliz de que no me mataron": el relato entre lágrimas de una de las víctimas del copamiento en Las Piedras

Este sábado tuvo lugar en Las Piedras un copamiento contra una pareja de ancianos de 66 y 71 años . Los ladrones se llevaron $ 480 mil y US$ 9 mil , pero no lastimaron a las víctimas. Wilson, uno de los afectados, relató cómo vivió el robo.

" Me esperaron y me maniataron en la cochera . Después que me dejaron bien atado, imposibilitado de moverme, se llevaron la camioneta", dijo y reveló que con su "propia llave" le entraron a la casa.

Tras esto, mencionó que mientras robaban la casa, a él lo habían dejado "totalmente atado" de "patas, manos y boca".

Según contó el septuagenario, todavía tiene marcas en la cara de la cinta. "Me taparon toda la boca", dijo.

Pese al duro momento que vivió, agradeció que los delincuentes se portaron de manera correcta con su esposa.

"A mi mujer la trataron como una reina. Nunca le gritaron, nunca le faltaron respeto, nunca la tocaron, simplemente le decían qué hacer y la intimidaron como profesionales", aseguró.

Sin embargo, él no tuvo la misma suerte. De acuerdo a su relato, a él lo "maltrataron" ya que estaba nervioso y "asustado".

Luego, sobre el momento de su escape del garaje, detalló que Dios lo "iluminó" y le permitió sacarse la cinta de las manos y pararse.

"Tengo 71 años y me paré, sin poder caminar porque no pude sacarme las vendas esas, de los pies de la boca no pude y ahí me di maña para llegar hasta el portón enorme de la cochera, paré por un agujero y decidí hacerme notar", dijo.

Según la víctima, hasta ese momento él ignoraba que los hombres venían a copar su casa. "Yo pensé que habían hecho todo eso para llevarse la camioneta", afirmó.

Pese al duro episodio, y en el día de su cumpleaños, aseguró que está "bien" y "feliz". "Estoy feliz de que no me mataron", aseguró entre lágrimas el hombre.

El copamiento en Las Piedras

Los ladrones interceptaron a la víctima en su garaje, que se encontraba a unas cuadras de la casa, y lo encerraron en el lugar.

Luego, se dirigieron a la casa mientras conducían el vehículo del hombre. Allí, localizaron a su esposa y la encerraron en el baño.

Posteriormente, y al no encontrar el dinero, sacaron a la mujer del baño y la obligaron a decirles donde estaba escondido.

Tras dar con la plata, los delincuentes escaparon del lugar. El esposo logró salir de la cochera y fue encontrado por un vecino que dio aviso a la Policía.

El crimen tuvo lugar contra una pareja de 66 y 71 años, este sábado. La Policía se encuentra investigando para dar con el paradero de los delincuentes.