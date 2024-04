Ana Inés Martínez y Canal 10 no llegaron a un acuerdo por demanda de acoso laboral y sexual y el caso irá a juicio

Ana Inés Martínez y Canal 10 no llegaron a un acuerdo en la audiencia de conciliación por la demanda por acoso laboral y sexual realizada por la periodista deportiva contra directivos del canal y ahora el caso irá a juicio, informó a Búsqueda y confirmó a El Observador Juan Ceretta, abogado de la denunciante.

Ceretta expresó que el fracaso de la conciliación no fue sorpresa ya que el canal había anunciado en un comunicado que no iba a negociar. "Si bien el funcionario del ministerio hizo un esfuerzo por ver si se podía hacer una propuesta, la posición del canal fue inflexible y no hubo posibilidad de nada", expresó en declaraciones a Búsqueda.

La audiencia de conciliación es un paso necesario antes de la presentación de una demanda laboral. Tras el fracaso de la instancia, Martínez puede interponer la demanda.

Ceretta espera presentar en los próximos días el escrito. Luego deberá notificar al canal, que tendrá 30 días para responder. Tras ello, la Justicia citará a ambas partes en una audiencia pública, que el abogado de Martínez espera que se realice a mediados de año.

La periodista deportiva pretende una indemnización por parte del canal por el acoso sufrido. En febrero, Ceretta adelantó que pretende que el juicio "marque un precedente" y que haya una "indemnización justa" para la periodista. "No hay otra manera de que entiendan que estas conductas no son admitidas en el mundo actual", afirmó.

El acoso laboral y sexual que denuncia la periodista

En una entrevista con Búsqueda realizada a mediados de febrero, Martínez señaló a un exgerente del canal como el responsable del acoso sexual, y asegura que su negativa a tener relaciones con él se tradujo luego en maltrato de parte del gerente del noticiero, con quien ya tenía una relación tirante. "Todo 2023 fue una tortura", lamentó la periodista deportiva.

Martínez dijo (sin mencionarlo directamente) que el episodio de acoso sexual fue de parte de Alejandro Cattáneo, que en ese momento era integrante de la gerencia del canal, y que semanas después de la desvinculación de la periodista, se despidió del canal, en una decisión que según Saeta, fue "de común acuerdo".

La experiodista de Subrayado dijo que el exgerente le escribió para pedirle que sea maestra de ceremonias de un evento de su equipo de papi fútbol, a lo que Martínez se negó por razones de agenda. Tras explicarle esa decisión a Cattáneo, este le envíó un mensaje con un error de tipeo que le dio un sentido sexual a la frase escrita, por lo que pidió disculpas. Sin embargo, tiempo después, el entonces gerente volvió a escribirle. "Me dejó pícaro ese error", le escribió.

Luego le envió otro mensaje, en el que según Martínez decía "no aguanto más, nunca me mandé ninguna cagada en la empresa, pero…”, a lo que siguieron más mensajes donde insistió en que quería mantener relaciones sexuales con ella, a lo que ella se negó. "Después de esto, no sé si fue casual o no, mi relación con el canal y con el director del noticiero pasó a ser más tormentosa", agregó.

Tras ese episodio, Martínez recurrió al gerente, pero este le reenvió su audio al director de Subrayado, Nelson Fernández. "Entonces fui llamada por él a la oficina y me dijo que yo era una mentirosa, y que a partir de ese momento pasaba a ser su enemiga", señaló.

"Me negaba todo, me ninguneaba, me exigía enviarle por WhatsApp las noticias de deportes y el orden para que el jefe de Deportes dijera si estaba bien. Tenía que pedir autorización cada vez que quería pasar alguna declaración de algún protagonista del deporte, o poner fragmentos muy cortos, de 15 o 20 segundos. Era una persecución constante. Y había otras reglas. Por ejemplo, cuando fue el paro del fútbol, no podía mencionarlo. Y no nos dejaba citar la fuente de ningún otro medio o colega, que es el ABC del periodismo", continuó.

Desde el canal se esgrimieron como razones para su salida faltas a Subrayado motivadas por su trabajo para las transmisiones deportivas de la plataforma de streaming Star+, algo que la periodista cuestiona. "Solo falté una vez en 2022 y una en 2023, y me descontaron como corresponde. Es una persecución laboral o de género, no sé como calificarlo. Yo trabajaba en el horario de la mañana, sola. Mis otros dos compañeros, hombres, trabajaban de noche en horario central y tenían que faltar muchas más veces que yo, y no pasaba nada", dijo.

"La primera vez que falté fui llamada a una reunión con el director del noticiero, la encargada de Recursos Humanos y uno de mis compañeros, que sí tenía vía libre para faltar. Cuando pregunté por qué él podía faltar, el director me dijo que con él tenía “un arreglo”. ¿Y yo por qué no puedo tener ese arreglo? Me dijeron que no. ‘Si pedís el día para trabajar en otro lado te echo’, me dijo", agregó en referencia a Fernández.