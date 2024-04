Las fotos de Camila Rajchman y Santiago Urrutia en España con las que cerraron los rumores de separación

Desde que Camila Rajchman anunció entre lágrimas en el programa Weno qué pasó (Aweno TV) que no estaba pasando por su mejor momento, los rumores de una eventual ruptura con su pareja, el piloto Santiago Urrutia, se dispararon.

Tras la emisión que terminó con la comunicadora abandonando el programa, Urrutia fue vinculado con Anto Lima, expareja del futbolista Juan Ignacio "Colo" Ramírez, y la versión de la separación se fortaleció. Sin embargo, en las últimas horas dos situaciones echaron tierra a esa teoría: una serie de explicaciones de la propia Rajchman en sus redes sociales y un viaje a Europa que ambos hicieron en las últimas horas.

"Me voy a España y a Marruecos, hoy", comentó Rajchman al final del video difundido este lunes en el que, entre otras cosas, aseguró que nuevamente "está bien". Urrutia, que el pasado fin de semana agradeció a su novia tras lograr el segundo puesto en su última carrera, tiene su próxima competencia en Marruecos, el 3 y 4 de mayo.

En las primeras horas de la tarde del lunes, Rajchman publicó en sus historias de Instagram una foto junto a Urrutia en la que se los ve juntos antes de tomar un avión. En seguida, se mostró junto él en un video, desmintiendo un comentario que aseguraba que la foto era "vieja" y que el piloto estaba en Italia.

Este martes, ya instalados en Sevilla, la primera de las ciudades de su viaje, la pareja posó para una foto juntos en un local gastronómico. "Primer día: hacer el check in, patear la city, comer tapas, tomar un tinto de verano, comprar la pollera que tengo puesta", escribió Rajchman en la foto.

Del llanto a las fotos borradas

La semana pasada, Rajchman apareció al aire en su programa Weno que pasó llorando, y dijo "amo con toda mi alma mi trabajo, mi vida, mi gente, pero les juro que no sé qué puta es que me tiene... O sí sé, pero me está llevando a un sentimiento tan extremo que me da paja no poder encontrarme a mí misma, abrazarme y decirme 'va a estar todo bien'".

"Tuve que tomarme unos días, porque como bien les conté, estaba tristonga, me pegué unas lloraditas", había explicado la comunicadora en un video posterior, luego de que comenzaran a circular versiones sobre su situación con Urrutia.

Eso se reforzó luego de que la conductora borrara sus posteos de Instagram en los que aparecía junto él. En esa línea, se llegó a teorizar sobre un nuevo vínculo del corredor con la modelo Anto Lima, que fueron desmentidos por esta última.

Al día siguiente de esa situación, Rajchman explicó lo ocurrido. “¡Qué revuelo que se armó por mi llorada! Me pasé el fin de semana llorando. Abrazada a mis amigas, mirando películas, llorando de vuelta. Ayer tuve un día del orto. Tuve que ir a trabajar, obviamente. En un momento del programa no aguanté. Me puse a llorar, me mostré sensible porque trabajo de eso. Trabajo con la jeta, trabajo hablando en un programa de streaming donde me muestro como soy. Hoy también lloré y capaz que mañana lloro”, comentó.