La reacción de Ana Inés Martínez a la denuncia de Carmela Hontou al director de Subrayado

Este martes, El Observador publicó que la diseñadora Carmela Hontou demandó al periodista Nelson Fernández, actual director de Subrayado (Canal 10), y al diario argentino La Nación, por la noticia en la que difundieron que ella fue responsable de contagiar a más de 20 personas de Covid-19 en un casamiento realizado en marzo de 2020, cuando la enfermedad recién llegaba a Uruguay.

En la demanda, Hontou reclama a Fernández y a La Nación la suma de US$ 95.000 por daño moral y lucro cesante, una instancia que se suma a la que hace dos años ya tuvieron la diseñadora y el periodista, en la que no lograron llegar a un acuerdo. Luego de la publicación de la noticia, una de las reacciones más rápidas fue la de la periodista Ana Inés Martínez, que en sus redes sociales se refirió al tema.

"Otra mujer víctima del actual director de Subrayado", escribió Martínez en su cuenta de X, donde además compartió la nota de El Observador.

Otra mujer víctima del actual director de Subrayadohttps://t.co/7P3Qua9K6k — A. Inés Martínez (@AnaInesMartinez) March 26, 2024

El comentario de la exintegrante de Subrayado y Punto Penal refiere a la situación que ella misma denunció en febrero de este año, que se vincula con su desvinculación de Canal 10 y que incluye una denuncia de acoso sexual a un gerente de la empresa, y otra denuncia de acoso laboral al propio Fernández.

Martínez fue despedida del informativo de Canal 10 en diciembre del año pasado, y en las primeras semanas del año dio detalles de lo que vivió en una entrevista con el Semanario Búsqueda. Allí, entre otras cosas, denunció una "persecución laboral y de género" de parte de Fernández.

La periodista señaló que Fernández le "negaba todo, me ninguneaba, me exigía enviarle por WhatsApp las noticias de deportes y el orden para que el jefe de Deportes dijera si estaba bien. Tenía que pedir autorización cada vez que quería pasar alguna declaración de algún protagonista del deporte, o poner fragmentos muy cortos, de 15 o 20 segundos. Era una persecución constante. Y había otras reglas. Por ejemplo, cuando fue el paro del fútbol, no podía mencionarlo. Y no nos dejaba citar la fuente de ningún otro medio o colega, que es el ABC del periodismo".

"Yo sufría una persecución desde distintos ámbitos de la empresa. Por parte de Recursos Humanos y de otra integrante de la gerencia se me cuestionaba mucho mi imagen. Salía escasos minutos al aire, y siempre había un problema con mi imagen. Fui llamada por la encargada de Recursos Humanos porque supuestamente había compañeros que habían denunciado que yo tenía olor. Me llegó a preguntar, y tengo testigos, cómo me bañaba", aseguró en su momento.