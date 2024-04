"Dejaste morir a tu hijo por ser gay": el explosivo audio en el que la ex de Ricky Maravilla le recrimina hijos no reconocidos

Un explosivo audio en el que la ex pareja del cantante de cumbia Ricky Maravilla, Taki Natali, le reprocha no haber reconocido a sus hijos y haber dejado morir a uno de ellos "por ser gay" fue difundido este jueves por la tarde en programas de espectáculos y redes sociales.

"Reconocé a tus hijas si sos tan gente", se escucha decir a la mujer, a lo que Maravilla contesta "es un problema mío".

Natali insiste en el audio que se trata de "un problema de humanidad" y que le importa porque estar a su lado "es quemarse".

"Y tu hijo (por Daniel Guerra, un hombre de 46 años que murió en 2009 sin ser reconocido por Maravilla) ese que dejaste de lado por ser gay, nunca lo vas a ver al cementerio? Dejaste a morir a tu hijo por ser gay ...cómo podés caminar con la frente en alto?", le pregunta Natali a su entonces pareja.

Taki Natali, su pareja del cantante Ricky Maravilla durante 14 años, declaró este jueves que recibió a lo largo de su relación con el artista varios mensajes que mencionaban la posibilidad de hijos no reconocidos y relató que cuando se enteró de uno de ellos fue a la casa de Maravilla "para hablar con él".

Tras la difusión este jueves de un audio en el que se la escucha recriminarle al cantante el no hacerse cargo de su hijos, la mujer contó en el programa A la Tarde que conduce Karina Mazzocco que tuvo "varios cruces en algunos lugares" con su ex pareja por el mismo tema porque ella no podía entender su actitud.

"Yo tengo esa particularidad y que cuando me enojo no mido cuando digo las cosas y los hijos que iban apareciendo y él me decía 'nada que ver, no te metas', yo le reclamaba por qué pasaba todo eso, si era verdad y yo sentía que se me burlaba", expresó Natali.

La mujer dijo que en total hay una docena de personas que dicen ser hijas no reconocidas del cantante, que en los últimos años aceptó someterse a algunas pruebas de ADN.

La familia de un supuesto hijo no reconocido del cantante, Daniel Guerra, se presentó este martes en un programa de televisión para reclamar que se certifique mediante un estudio de ADN el parentesco del artista con el hombre, que falleció en 2009 a los 46 años.

Con este nuevo supuesto hijo ya son cuatro las personas que aseguran ser hijas de Ricky Maravilla y que presentaron pedidos en la Justicia para la realización de las pruebas parentales.

Luego de su escandalosa separación de Taki Natali, su pareja desde hace 15 años, en mayo de 2023 apareció la primera de las hijas no reconocidas del cantante, Guadalupe Oliva; quien desde hace tiempo está luchando por conocer la verdad sobre su identidad y otras dos posibles nuevas hijas, dos hermanas que le habrían escrito al cantante por redes para reclamar sus derechos.

