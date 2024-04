Aparece otro supuesto hijo no reconocido de Ricky Maravilla y ya son cuatro los que reclaman ADN

La familia de un supuesto hijo no reconocido del cantante de cumbia Ricky Maravilla, identificado como Daniel Guerra, se presentó este martes en un programa de televisión para reclamar que se certifique mediante un estudio de ADN el parentesco del artista con el hombre, que falleció en 2009 a los 46 años.

La hermana del supuesto hijo de Maravilla, Marisa Figueroa, habló en el programa A la Tarde que conduce Karina Mazzoco por América TV y aclaró que no buscan dinero sino que se sepa la verdad.

Con este nuevo supuesto hijo ya son cuatro las personas que aseguran ser hijas de Ricky Maravilla y que presentaron pedidos en la Justicia para la realización de las pruebas parentales.

Allegados al músico aseguraron que Ricky Maravilla "está a disposición de la Justicia y está esperando fecha" para hacerse el ADN.

"Nunca le pidieron un peso. Mi hermano sabía que él era su padre y Ricky lo ha llegado a presentar como hijo pero nunca se hizo cargo. Ricky le tenía rechazo a Daniel, él se perdió a una persona maravillosa porque mi hermano era muy bueno", declaró la mujer.

Figueroa también dijo que su hermano llegó a conocer antes de morir a los otros hijos no reconocidos por él. "Mi madre lo quería mucho a Ricky, fue su primer novio, a pesar de que nunca la ayudó, él la fue a ver al hospital", y acotó que daba "bronca" que no haya ayudado a su hermano y que quizás no hubiera muerto si lo hubiera ayudado económicamente.

La hermana del supuesto hijo de Maravilla habló en vivo con Karina Mazzoco

Luego de su escandalosa separación de Taki Natali, su pareja desde hace 15 años, en mayo de 2023 apareció la primera de las hijas no reconocidas del cantante, Guadalupe Oliva; quien desde hace tiempo está luchando por conocer la verdad sobre su identidad y otras dos posibles nuevas hijas, dos hermanas que le habrían escrito al cantante por redes para reclamar sus derechos.

Además de Guadalupe Oliva, hay dos hermanas que están buscando que las reconozca. Guadalupe tuvo toda la vida una relación oculta con su padre porque él no quería hacerlo público.

Quien reveló esta nueva información fue Taki Natali, su última novia que desde hace un tiempo viene contando algunos detalles escabrosos que vivió al lado del cantante. “Ella se animó a confesar este secreto que tenía guardado. Ella fue la que convenció a Ricky de que se haga el ADN con Guadalupe, pero en el momento de hacerlo, alguien de su entorno lo frenó.

¿Cómo empezó el escándalo de los hijos no reconocidos de Maravilla y quién lo reveló?

Ella se enteró de la existencia de estas otras dos hijas porque él -que no sabe manejar sus redes- le pidió a ella que lo hiciera y le llegó un mensaje de una mujer que decía: ‘Hola papá, te quiero conocer. Soy tu hija’. Son dos hermanas que se suman al listado de Guadalupe”, relató el periodista mientras mostraba una foto de la joven en cuestión y sus compañeros comentaban el sorprendente parecido con Guadalupe.

Respecto a la aparición de estas dos nuevas hijas, la exnovia contó cómo fue su reacción al enterarse: “Lo ignoró totalmente. Me dijo que hay muchas personas que aparecen así buscando fama, prensa, plata. Yo manejaba sus redes y fue ahí que encontré los mensajes. Dijo que no tenía nada que ver con estas chicas, que él siempre le había sido fiel a su esposa y que solamente tenía tres hijos varones. Que jamás había tenido una aventura”, dijo.

Y enseguida, reveló que, en su búsqueda por ser aceptada, habló con uno de los tres hijos del cantante pero que no recibió mucha ayuda de su parte. “Yo me comuniqué con Quique para contarle mi historia y recibí una respuesta fría. Me dijo que ojalá tenga suerte, que confíe en Dios y que me mandaba muchas buenas energías, y quedo ahí”, concluyó.