La interna de la tarde caliente de Aguerre: su ropa, los gestos y las amenazas

El buzo y el pantalón amarillo lucían colgados en el vestuario del Parque Central. Danielo Núñez entró con su tranquilidad habitual al camarín que ocupaba su equipo en el estadio de Nacional. Un simple paneo del lugar fue suficiente para que los colores de la ropa de su golero le hicieran ruido en los ojos. Fue entonces cuando el técnico de Cerro Largo se apersonó ante el equipier y le pidió retirar esa indumentaria.

Danielo consideró que la ropa con la que pretendía salir a jugar Washington Aguerre iba a contrapelo con las charlas que habían tenido en la semana. Conocido el fanatismo de Aguerre por Peñarol, que tiene tatuada la barra Ámsterdam en una pierna, se mantuvieron conversaciones para evitar provocaciones como las vividas en el partido del Apertura jugado en Melo.

Referí repasa todo lo vivido y la interna de la accidentada visita de Cerro Largo al Parque Central. Desde las charlas con el golero Aguerre, la prohibición a jugar de amarillo, la ropa amarilla y negra del calentamiento, los gestos, la roja, las amenazas y la posible sanción interna a la que se expone.

La historia

Diego Battiste

El 14 de abril Nacional visitó el Mario Ubilla de Melo. Cerro Largo lo madrugó temprano al bolso. A los 11 minutos el argentino Mauro Luna Diale puso en ventaja al local.

Pero en 10 minutos Nacional se lo dio vuelta. A los 71 apareció Sebastián Fernández para igualar el juego. Álvaro Gutiérrez metió mano en el equipo. A los 78 mandó a Kevin Ramírez a la cancha. Tres minutos después de estar en cancha puso en ventaja al bolso. Quedaban 10 para el final. Parecía que Nacional terminaba con casi un año de invicto de Cerro Largo en Melo. Pero a cuatro minutos del cierre, Luna Diale puso el 2 a 2.

Al otro día el golero de Cerro Largo, Washington Aguerre calentó las redes sociales con un tuit en el que indicó que su equipo había igualado 2-2 ante “Nacio-Mal”.

El martes el golero pidió disculpas públicamente a través de un comunicado que emitió a través de la Mutual.

Charlas previas

Diego Battiste

Conocidos los antecedentes de Aguerre y todo lo que había generado con su expresión en el Apertura, de cara al juego del Clausura el cuerpo técnico de Cerro Largo tomó precauciones.

El técnico Danielo Núñez reveló a Referí que se mantuvieron charlas con Aguerre al que definió como un jugador “que tiene un problema de control emocional notorio y siempre tenemos que estar haciendo énfasis en el auto control, en pensar las cosas antes de hacerlas”.

Núñez indicó que la semana previa a la visita al Parque Central se trabajó individualmente con el golero del elenco arachán. “Conversamos con él y le dijimos que tiene que visualizar que en un equipo de mayor nivel al que se encuentra hoy, hay actitudes que no te las perdonan, no gastan tiempo en justificaciones. Te ponen en un rincón, se olvidan y le dan paso a otro”, comentó el DT.

El conductor de Cerro Largo señaló que en las charlas también intervino el entrenador de goleros que tiene un trato más directo con Aguerre. Como había quedado instalada aquella provocación de Aguerre, se le pidió al golero tener cuidado con las provocaciones.

El entrenador reveló que el propio Carlos Bueno colaboró en las charlas con Aguerre. Entre otras cosas se le hizo ver que el jugador debe estar preparado para soportar insultos y provocaciones de parte de la gente que intenta sacar ventaja sacándolo del partido.

La ropa de Aguerre

Diego Battiste

Se llega al día del partido. El plantel de Cerro Largo llegó al Parque. Algunos jugadores salieron a la cancha para tomar contacto con el campo de juego. Cuando el técnico Núñez entró al vestuario se sorprendió al ver la camiseta con la que el golero Aguerre pensaba jugar: todo vestido de amarillo.

Entendió que debía accionar. Fue a hablar con el equipier. “¿Por qué el equipo amarillo?”, preguntó el DT. “Es la ropa que utiliza siempre”, respondió el hombre. “No, hoy no la va a usar. Cambie el equipo”, ordenó Danielo.

“Acto seguido me arrimé a Aguerre y le dije personalmente que de amarillo no iba a jugar”, reveló Núñez.

Danielo se apartó para hablar con otros jugadores y ni se percató de que el golero había salido a calentar vestido de amarillo y negro.

“Eso ya me hizo ruido. Me había llegado el mensaje de que no se iba a cambiar y yo ya tenía claro qué iba a hacer. Por suerte cuando llegó de la entrada en calor, por iniciativa propia, se sacó todo lo amarillo y se puso el equipo que le habíamos ordenado que tenía que usar (jugó de rojo)”, dijo el DT.

Diego Battiste

Pero claro, el propio Núñez admitió que con la indumentaria que utilizó en el calentamiento ya estaba el tema instalado en las redes sociales. “La provocación estaba instalada, la televisión ya lo había dejado en evidencia y son cosas innecesarias porque no suman. Y encadenan después otros episodios que se suman y termina como terminó”, expresó.

El técnico acotó: “No estuvimos omisos a la indumentaria amarilla, procedimos de inmediato porque creía que no era lo mejor para nadie, que tenemos que cuidarnos todos porque acá está la imagen del entrenador también. Por más que no tengo responsabilidad directa, alguna responsabilidad me cabe porque tengo bajo mi responsabilidad a estos jugadores del plantel”.

Los gestos

Diego Battiste

El partido se desarrolla en medio de un clima particular. Al condimento de Aguerre se sumaba que en el banco de Cerro Largo estaba Carlos Bueno, un hombre identificado con Peñarol. De hecho, la televisión lo mostraba seguido al artíguense.

Aguerre llegó al arco donde estaba la parcialidad de Nacional y respondió a los gritos con la mano abierta. Esto motivó que el árbitro Andrés Matonte le llamara la atención.

“Cuando termina el partido me voy, los dejo festejar a los jugadores de cara a la gente de Cerro Largo. Cuando lo veo ir a Aguerre ir a saludar a los jueces le pido por favor que se vaya al vestuario sin hacer ademanes ni provocaciones y cuando vuelvo ya había hecho lo que no se debe”, narró Núñez a Referí.

El golero de Cerro Largo había posado en la cancha con la mano abierta en clara alusión al Quinquenio ganado por Peñarol. Cuando se retiraba de la cancha, acompañado por Dorrego y Tellechea, volvió a hacer el mismo gesto. Tellechea le bajó la mano. Y en eso el cuarto árbitro, Antonio García, lo vio y lo denunció. Lo expulsaron.

Roja e interna del vestuario

Diego Battiste

El vestuario de Cerro Largo era una locura. Los jugadores entraban celebrando el histórico triunfo ante Nacional. El técnico Núñez demoró más de lo previsto al quedarse hablando para un radio. Cuando entró al camarín, entre abrazos y saludos, el delegado del club se arrimó y le pasó por lo bajo un dato inesperado: “Aguerre fue expulsado”.

El entrenador fue a hablar con el jugador. “Me dijo que no había hecho nada, que si lo expulsaron estaba mal expulsado. Y a los dos segundos vemos las imágenes que hablan por sí solas”, expresó Núñez a Referí.

Aguerre y su hijo amenazados

Diego Battiste

Cuando el equipo llegó a la concentración –donde pernoctaron y entrenaron en la mañana del lunes antes de viajar a Melo- el golero solicitó juntarse con todo el plantel y el cuerpo técnico.

Allí, según reveló el entrenador del equipo Danielo Núñez a Referí, Aguerre pidió disculpas y reveló haber recibido amenazas y que las mismas involucran a su hijo.

“El jugador pidió para hablar con todos y pidió disculpas al plantel. Estaba muy mal por el ataque que estaba recibiendo en redes sociales y las amenazas que recibió él y su hijo que tiene 6 años, lo cual lo tenía muy mal”.

Inmediatamente después de que Aguerre habló con el plantel, uno de los referentes del equipo como Carlos Bueno tomó la palabra y le brindó su pensamiento sobre lo que había sucedido en el Parque Central. Aguerre fue expulsado luego de que la televisión lo mostró con la mano abierta en clara alusión al Quinquenio ganado por Peñarol.

Diego Battiste

¿Qué le dijo Bueno a Aguerre? Luego de que el golero de Cerro Largo habló, Bueno tomó la palabra delante de todo el plantel y le dijo a Aguerre que esperaba que lo sucedido le sirva para corregir cosas en el futuro.

“Carlos (Bueno) le aconsejó anoche que se desenchufe totalmente de las redes sociales, apagar el celular y si quería cumplir con algún paso que le ofreciera mayor protección (por las amenazas) que había compañeros que estaban dispuestos a acompañarlo”, reveló el técnico Núñez en charla con Referí.

Los jugadores se ofrecieron para acompañar a Aguerre a realizar la denuncia policial.

“Está bien hacerse responsable de sus actos pero no podemos ir más allá de lo que se debe y amenazar a un menor de edad no corresponde. Como está fuera de lugar lo que hizo Aguerre tampoco compartimos que se tome esta represalia con quién no se debe”, dijo Núñez.

Disculpas a Nacional

Diego Battiste

El DT de los arachanes entiende que la actitud de Aguerre repercute en todo el grupo.

“Nosotros venimos siendo muy prolijos en todo el campeonato no tengo una amarilla, no tengo una expulsión, trato de ser correcto con los jueces, dar el ejemplo porque si exigimos debemos mostrar con nuestros actos que procedemos así. Entonces también nos molesta porque en parte nos toca profesionalmente y estamos en un momento que venimos buscando para avanzar profesionalmente y no lo podemos entender. Fue un shock cuando revivo la noticia que había sido expulsado. No le encuentro explicaciones”.

Núñez agregó: “Trato de digerir en silencio el tema porque en caliente no me gusta actuar pero me tengo que despegar de eso, tengo que pedirle disculpas a la gente de Nacional porque corresponde hacerlo, es de buena gente, de buen profesional reconocer cuando alguno de nuestros dirigidos no actúa correctamente y termina provocando innecesariamente a una hinchada que se comportó muy correctamente en un estadio lleno que no reaccionó, que supo digerir ese tipo de provocación y quizás irse muy caliente y no soltar esa bronca en un lugar donde hubiese sido un problema para todos y un mal momento”.

Dante Fernández/FocoUy

El entrenador agregó además que la medida debería ser institucional y el club debería pedir disculpas a Nacional por la actitud de Aguerre.

Sobre el golero, el conductor del club dijo que sería conveniente que se disculpe públicamente a través de los medios y las redes sociales.

“El jugador ahora tiene que tener la suficiente valentía para plantarse frente a todos los medios de tv y redes sociales y mostrar el arrepentimiento que tiene, pedir disculpas, ser sincero y como digo, en la vida no podemos avanzar haciendo cosas que no debemos hacer y luego pedir disculpas sino que debe dejar un compromiso de que estas actitudes no se van a repetir. Llega un momento que de hacer tanto lo que no debe, cuando pedís disculpas, nadie te cree, y esto no es la primera vez que lo hace. Tiene que cerrar esto con un compromiso de que no se va a volver a reiterar”.

Sanciones internas

Diego Battiste

El técnico de Cerro Largo anunció a Referí que los protagonistas del fútbol deben dar mensajes claros contra la violencia y dejó entrever que se tomarán medidas internas con Washington Aguerre por su actitud.

“Tenemos que dar el ejemplo y si tomamos actitudes que somos conscientes que incitan a la violencia en una sociedad cada vez más violenta y pregonamos en campañas no a la violencia y los jugadores son los que encabezan los spots publicitarios, debemos proceder de acuerdo a los mensajes que le estamos dando a la sociedad”.

Núñez dijo que paralelamente esto perjudica al equipo. Y si bien la situación le provoca tristeza afirmó que se tiene que despegar de esta situación. A su entender, el tema involucra a toda la institución. El técnico cree que se debe dejar instalado un mensaje claro al plantel “y dejar un mensaje instalado a todos los planteles”.

Núñez concluyó diciendo: “Hay que hacerle ver a todos que hay una disconformidad marcada con ese tipo de actitudes y hay que buscar algún tipo de sanción que sea importante que busque como objetivo promoverlo internamente a ver si logramos la reacción que no hemos logrado con él (Aguerre), porque lo hemos logrado a medias. A veces más allá del dialogo debe haber un límite diferente que marque, te conmueva, y te haga ver que acá se está equivocando, lo llame a la reflexión y le permita corregir y mejorar”.

El presidente Ernesto Dehl dijo a Referí que el miércoles hablará personalmente con el jugador y la Comisión Disciplinaria de la AUF sancionó el lunes al golero con dos partidos y le abrió un expediente disciplinario al propio club por la conducta del futbolista.