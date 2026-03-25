Comisión de Diputados analiza junto a intendentes y representantes del MTOP proyecto de ley que pretende bajar montos de las multas por exceso de velocidad

Este miércoles, la comisión de Hacienda integrada con Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados recibe a representantes del Congreso de Intendentes y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ( MTOP ) para continuar con el análisis del proyecto de ley que busca reducir los montos de las multas por exceso de velocidad.

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El objetivo de los legisladores con estas citaciones, según consignó en primera instancia Subrayado (Canal 10), es conocer la valoración de intendentes y representantes de la cartera sobre el proyecto .

Tras esto, está previsto que los políticos den su aprobación al proyecto de ley y este pase a su abordaje en la cámara baja .

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La iniciativa, que fue presentada por los diputados Sebastián Andújar (Partido Nacional), Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto), propone modificar el artículo 26 bis de la Ley Nº 19.824, incorporando en el texto legal criterios de " razonabilidad y proporcionalidad " en la determinación de las sanciones.

Los legisladores, en su exposición de motivos, señalaron como la razón central de este proyecto que, pese a la suba de las multas con la entrada en vigor del Decreto 303/023 en octubre de 2023, la siniestralidad vial no disminuyó.

Datos citados por los legisladores en base a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) muestran que en 2024 hubo 21.597 siniestros, un 4,9% más que en 2023. Además, se registraron 27.300 lesionados (+5,7%) con cifras que en cuanto a los fallecidos ascendieron a 434 (+2,8%).

En 2025, según cifras preliminares, la tendencia continuó: 22.475 siniestros, 28.326 lesionados y 470 fallecidos, 36 más que en 2024 (+8,3%).

Otro de los puntos destacados por los políticos en la exposición de motivos fue el nivel de recaudación.

A través del SUCIVE, los gobiernos departamentales cobraron US$ 144 millones en multas de tránsito entre 2023 y 2024, equivalentes a $ 5.684 millones.

Sin embargo, el proyecto señala que el aumento de las sanciones no mejoró el cumplimiento:

En 2023 solo se pagó el 32% de las multas aplicadas.

En 2024 la tasa bajó al 29%, con una morosidad del 71%.

Para los autores del proyecto, estos números demuestran que "la severidad de las multas por exceso de velocidad (…) no ha generado la disuasión esperada".

Cómo cambiarían las multas

El proyecto plantea reducir los montos en algunos casos hasta un 50%, manteniendo sanciones complementarias como quita de puntos, suspensiones o inmovilizaciones.

Las nuevas escalas propuestas para rutas nacionales serían:

Hasta 20 km/h por encima del límite: de 5 UR a 2,5 UR .

Entre 21 y 30 km/h: de 8 UR a 4 UR .

Entre 31 km/h y hasta el doble menos uno: de 12 UR a 6 UR .

Por encima del doble: de 15 UR a 12 UR.

Se mantiene el tope máximo de 12 UR para exceso de velocidad en rutas nacionales.

En paralelo, el proyecto mantiene la severidad para otras conductas: